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Все о теннисе

Елена Рыбакина заменила Арину Соболенко на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина заменила Арину Соболенко на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 16:06 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступит на выставочном турнире смешанных пар, который пройдет 4 марта в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Сильнейшая теннисистка Казахстана заменит лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко и сыграет в паре с американцем Тейлором Фрицем.

В рамках этого турнира выступят восемь пар. 

Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США).

Мэдисон Киз и Томми Пол (США).

Каспер Рууд (Норвегия) и Мария Саккари (Греция).

Эмма Наварро и Бен Шелтон (США).

Паула Бадоса (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).

Алекс де Минор (Австралия) и Кэти Бултер (Великобритания).

Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач (Польша).

Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти (Италия).

Ранее тренер по фитнесу прокомментировал прекращение работы с Еленой Рыбакиной. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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