Елена Рыбакина заменила Арину Соболенко на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступит на выставочном турнире смешанных пар, который пройдет 4 марта в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Сильнейшая теннисистка Казахстана заменит лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко и сыграет в паре с американцем Тейлором Фрицем. В рамках этого турнира выступят восемь пар. Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США). Мэдисон Киз и Томми Пол (США). Каспер Рууд (Норвегия) и Мария Саккари (Греция). Эмма Наварро и Бен Шелтон (США). Паула Бадоса (Испания) и Стефанос Циципас (Греция). Алекс де Минор (Австралия) и Кэти Бултер (Великобритания). Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач (Польша). Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти (Италия). Ранее тренер по фитнесу прокомментировал прекращение работы с Еленой Рыбакиной.

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