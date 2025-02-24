Елена Рыбакина заменила Арину Соболенко на выставочном турнире в Индиан-Уэллсе
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выступит на выставочном турнире смешанных пар, который пройдет 4 марта в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.
Сильнейшая теннисистка Казахстана заменит лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко и сыграет в паре с американцем Тейлором Фрицем.
В рамках этого турнира выступят восемь пар.
Елена Рыбакина (Казахстан) и Тейлор Фриц (США).
Мэдисон Киз и Томми Пол (США).
Каспер Рууд (Норвегия) и Мария Саккари (Греция).
Эмма Наварро и Бен Шелтон (США).
Паула Бадоса (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).
Алекс де Минор (Австралия) и Кэти Бултер (Великобритания).
Ига Швёнтек и Хуберт Хуркач (Польша).
Жасмин Паолини и Лоренцо Музетти (Италия).
Ранее тренер по фитнесу прокомментировал прекращение работы с Еленой Рыбакиной.
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