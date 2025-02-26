Второй номер сборной Казахстана провел матч одиночного разряда на турнире в Чили

Все о теннисе

В Сантьяго (Чили) проходит турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре казахстанец проиграл Мариано Навоне (Аргентина, 64 АТР), который получил в Сантьяго шестой номер посева – 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. За это время Шевченко два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трех.

Ранее Александр Шевченко в паре с португальцем Хайме Фария уступил дуэту Орландо Луж (Бразилия) /Грегуар Жак (Франция) в парном разряде.