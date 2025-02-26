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Все о теннисе

Бублик теряет очки: результаты и видеообзор матчей за 25 февраля турнира АТР-500 в Дубае

Бублик теряет очки: результаты и видеообзор матчей за 25 февраля турнира АТР-500 в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 12:36 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир серии ATP-500 (хард). Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей за 25 февраля.

В этот день поражение в первом круге потерпел лидер мужской сборной Казахстана и прошлогодний финалист Александр Бублик. В Дубае Бублику нужно было защищать рейтинговые очки за прошлогодний финал (330 очков), Александр со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 3:6 уступил 21-й ракетке мира из Канады Феликсу Оже-Альяссиму. Тем самым заработав за турнир лишь 10 очков.

ATP-500, Дубай. Первый круг, 25 февраля:

Марин Чилич (Хорватия) – Алекс де Минор (Австралия, 2) – 6:2, 3:6, 6:3.

Нуну Боржеш (Португалия) – Артюр Фис (Франция, 8) – 6:2, 6:1.

Лука Нарди (Италия, LL) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) – 1:6, 6:2, 6:3.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Бублик (Казахстан) – 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:3.

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Роман Сафиуллин (Россия) – 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Кентен Алис (Франция, Q) – Андрей Рублёв (Россия, 3) – 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Уго Умбер (Франция, 5) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:3, 6:0.

Даниил Медведев (Россия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 7:6 (7:4).

Кристофер О'Коннелл (Австралия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 6) – 6:0, снятие Димитрова.

Маттео Берреттини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:5, 6:4.

Ранее стало известно, что Александр Бублик из-за поражения на старте турнира в Дубае покинет топ-80 рейтинга ATP впервые с 2019 года.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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