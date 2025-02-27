Молодой американский теннисист, выбивший Зверева с турнира в Мексике, установил уникальное достижение

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83-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тин стал самым молодым игроком с 1973 года (первая публикация рейтинга ATP), выигравшим свои первые два матча у соперников из топ-5 рейтинга ATP, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 февраля, он одержал победу над второй ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым (6:3, 6:4) в 1/8 финала турнира в Акапулько (Мексика).

Ранее Тин во втором круге Australian Open – 2025 победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:7, 1:6, 7:6), находившегося тогда на пятой строчке рейтинга ATP.

Также Тин – всего лишь второй американец после Джимми Коннорса, выигравший свои первые два матча у игроков из топ-5 рейтинга ATP.

В четвертьфинале турнира в Акапулько Тин встретится с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Томашем Махачем.

Ранее сообщалось, что сразу несколько сеяных теннисистов завершили выступления на турнире АТР-500 в Акапулько (Мексика) из-за пищевого отравления.