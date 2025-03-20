17-летний итальянский теннисист повторил достижение Янника Синнера на турнирах серии "Мастерс"

Все о теннисе

441-я ракетка мира 17-летний Федерико Чина стал вторым итальянским теннисистом, выигравшим дебютный матч на турнире серии "Мастерс" до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 20 марта он одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей (7:6, 7:6) в первом круге "тысячника" в Майами.

Итальянцы, побеждавшие в своем первом матче на "Мастерсах" в возрасте до 18 лет:

Янник Синнер – 17 лет и 269 дней;

Федерико Чина – 17 лет и 354 дня.

Во втором круге турнира в Майами Чина встретится с болгарином Григором Димитровым, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP. Отметим, что Чина получил уайлд-кард в основную сетку "Мастерса" в Майами.

Ранее Александр Бублик вышел во второй круг "Мастерса" в Майами.