17-летний итальянский теннисист повторил достижение Янника Синнера на турнирах серии "Мастерс"
Фото: АТР
441-я ракетка мира 17-летний Федерико Чина стал вторым итальянским теннисистом, выигравшим дебютный матч на турнире серии "Мастерс" до 18 лет, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 20 марта он одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей (7:6, 7:6) в первом круге "тысячника" в Майами.
Итальянцы, побеждавшие в своем первом матче на "Мастерсах" в возрасте до 18 лет:
Янник Синнер – 17 лет и 269 дней;
Федерико Чина – 17 лет и 354 дня.
Во втором круге турнира в Майами Чина встретится с болгарином Григором Димитровым, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP. Отметим, что Чина получил уайлд-кард в основную сетку "Мастерса" в Майами.
Ранее Александр Бублик вышел во второй круг "Мастерса" в Майами.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript