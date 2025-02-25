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Все о теннисе

Восходящая звезда казахстанского тенниса одержал волевую победу на турнире в Тунисе

Восходящая звезда казахстанского тенниса одержал волевую победу на турнире в Тунисе, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 18:40 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Монастире (Тунис) проходит турнир серии ITF М15 с призовым фондом 15 тысяч долларов США. Казахстанский теннисист Амир Омарханов провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре казахстанец обыграл представителя Алжира Самира Хамзу (668 АТР) со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:5. Во второй партии Амир проигрывал – 1:4 (соперник подавал), но восстановил равновесие и перевел игру на тай-брейк, где также проявил волю к победе, отыграв три матч-пойнта и забрав сет – 7:6 (9:7). Игра продолжалась три с лишним часа.

Путевку в четвертьфинал Амир разыграет с победителем матча между Константином Биттун-Кузьминым (Франция) и Лукой Констаньолой (Италия).

В рейтинге ITF среди юниоров Амир занимает 11-е место, а в списке АТР среди взрослых он идет на 1036-й строчке. 

Ранее казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч первого круга в парном разряде турнира в Чили.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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