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Все о теннисе

Известный теннисист назвал допинг-дело первой ракетки мира обманом спорта

скандал вокруг Янника Синнера набирает обороты, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 01:22 Фото: АТР/Янник Синнер
Бывший румынский теннисист, включенный в Международный зал теннисной славы, Ион Цириак раскритиковал допинг-дело первой ракетки мира Янника Синнера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TennisUpTodate, Цириак считает это дело обманом спорта, самого себя, коллег-конкурентов и общественности.

"В тот день, когда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло первое так называемое исключение для спортсменов, принимающих вещества из черного списка, мошенничество было полностью легализовано. Система рухнула. Есть тысячи спортсменов, и, вероятно, сотни в теннисе, у которых есть до 14 или 15 исключений и у которых до сих пор нет положительного результата теста", – заявил Ион Цириак.

Ранее вторая ракетка мира Ига Швёнтек дала понять, что допинг-скандалы принесли ей и первой ракетке мира Яннику Синнеру мировую знаменитость. Отбывшая короткое отстранение за допинг польская теннисистка заявила, что желает итальянцу Яннику Синнеру просто пережить дисквалификацию и вернуться в теннис.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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