Бывший тренер по физподготовке Синнера раскрыл подробности допинг-дела первой ракетки мира

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Умберто Феррара, бывший тренер по физподготовке первой ракетки мира Янника Синнера, раскрыл подробности допинг-дела теннисиста, сообщает Zakon.kz.

В Майами (США) в марте 2024 года Синнер сдал два положительных теста на запрещенный препарат клостебол, который физиотерапевт Джакомо Нальди использовал для лечения пореза на пальце.

"Я много лет применял трофодермин (содержащий клостебол) по назначению врача-специалиста в качестве поддерживающего препарата при хроническом заболевании. Я прекрасно знал о запрете и всегда хранил его с максимальной осторожностью в своей личной косметичке. Я взял его с собой в США потому, что мне это могло понадобиться для лечения моего заболевания. Я ничего не давал Нальди, я предложил использовать препарат, потому что у него был порез на пальце, который не заживал и затруднял его работу. Я очень четко объяснил суть препарата и чтобы он ни по какой причине не контактировал с Янником. Фактически я разрешил использовать его только в моей личной ванной комнате. Нальди не отрицал, что был проинформирован, но сказал, что не помнит", – приводит слова Феррары La Gazzetta dello Sport.

В данный момент Синнер отбывает трехмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Он вернется в тур в начале мая на грунтовом "Мастерсе" в Риме (Италия).

Ранее стало известно, что Александр Зверев сохраняет шансы обойти Синнера в борьбе за звание первой ракетки мира.