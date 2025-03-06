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Все о теннисе

Юлия Путинцева вышла во второй круг парного турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 02:40 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанка Юлия Путинцева в паре с датчанкой Кларой Таусон встретилась с дуэтом Макото Ниномия (Япония) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) в 1/16 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 1 час 21 минуту и завершился со счетом 6:0, 4:6, 10:5 в пользу казахстанско-датского дуэта.

В следующем круге Путинцева и Таусон встретятся с победителями матча Даниэль Коллинс (США) / Дезире Кравчик (США) – Елена Остапенко (Латвия) / Эллен Перес (Австралия).

В личном первенстве в 1/32 финала турнира Путинцева встретится с чешкой Катериной Синяковой. Матч состоится 9 марта в 23:00.

Ранее седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвертый номер рейтинга ATP американец Тейлор Фриц прокомментировали победу на выставочном турнире Eisenhower Cup среди смешанных пар в Индиан-Уэллсе (США).

Аксинья Титова
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