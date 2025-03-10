Экс-первая ракетка Казахстана затмил соперников в квалификации "Челленджера"

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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (166-я ракетка мира) в шаге от выхода в основную сетку турнира серии ATP Challenger в Финиксе (США), сообщает Zakon.kz.

В полуфинале квалификации экс-первая ракетка Казахстана победил местного теннисиста Митчелла Крюгера (140-я ракетка мира) со счетом 5:7, 7:6, 6:0.

Матч длился два часа и 18 минут. За это время Кукушкин сделал четыре подачи навылет, допустил столько же двойных ошибок и реализовал шесть брейк-поинтов из 12.

За выход в основную сетку "Челленджера" Михаил Кукушкин сыграет с победителем пары Бор Артнак (Словения) – Ллойд Харрис (ЮАР).

37-летний спортсмен долгое время был лидером и первой ракеткой Казахстана, пока в национальную команду не присоединился Александр Бублик.

Ранее стало известно, что Рыбакина и Мирра Андреева встретятся в четвертом круге престижного турнира в США.