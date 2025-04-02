Видеообзор матча Тимофея Скатова против экс-третьей ракетки мира на турнире в Румынии

В Бухаресте (Румыния) проходит турнир серии ATP-250 (грунт). Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (174 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

На старте Скатову в соперники достался титулованный теннисист из Швейцарии, бывшая третья ракетка мира 40-летний Стэн Вавринка (WC). 24-летний казахстанец, который пробился в основную сетку турнира в Бухаресте через квалификацию, проиграл трехкратному чемпиону турниров "Большого шлема" со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (1:7).

Встреча Вавринки со Скатовым продлилась 3 часа 16 минут. Стэн семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Тимофея один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

Таким образом, Вавринка одержал первую победу на уровне ATP в текущем сезоне. Более того, Стэн стал лишь третьим игроком в истории, которому удалось выиграть матч на грунте в основной сетке турнира ATP после того, как ему исполнилось 40 лет. Ранее выигрывали матч на грунте в основе турнира ATP после 40 лет лишь американец Джимми Коннорс (в 41 год) и хорват Иво Карлович (в 40 лет).

Следующим соперником Вавринки в Бухаресте станет испанец Педро Мартинес (второй сеяный).

Ранее другой казахстанец Александр Шевченко (105 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде турнира в Бухаресте.