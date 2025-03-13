Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала турнира в США

Фото: Instagram/kukushkin_mikhail

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин встретился с японцем Ясутакой Утиямой в 1/16 финала турнира в американском Фениксе, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:4,6:2 в пользу казахстанца. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mikhail Kukushkin (@kukushkin_mikhail) В 1/8 финала Кукушкин встретится с победителем матча Лука Нарди (Италия) – Кэй Нисикори (Япония). Ранее Кукушкин преодолел квалификацию турнира. В финале казахстанец победил словенца Бора Артнака – 4:6, 6:4, 6:2. Ранее мы сообщали, что экс-первая ракетка Казахстана затмил соперников в квалификации "Челленджера".



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