Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала турнира в США
Фото: Instagram/kukushkin_mikhail
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин встретился с японцем Ясутакой Утиямой в 1/16 финала турнира в американском Фениксе, сообщает Zakon.kz.
Матч продлился 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:4,6:2 в пользу казахстанца.
В 1/8 финала Кукушкин встретится с победителем матча Лука Нарди (Италия) – Кэй Нисикори (Япония).
Ранее Кукушкин преодолел квалификацию турнира.
В финале казахстанец победил словенца Бора Артнака – 4:6, 6:4, 6:2.
Ранее мы сообщали, что экс-первая ракетка Казахстана затмил соперников в квалификации "Челленджера".
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