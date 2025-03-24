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Спорт

Казахстанская парадзюдоистка завоевала "золото" Кубка мира в Тбилиси

Акмарал Науатбек, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 21:39 Фото: kazparajudo.kz
Казахстанская спортсменка Акмарал Науатбек 24 марта завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по парадзюдо, проходящего в Тбилиси (Грузия), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете по делам спорта и физической культуры МТС РК, Науатбек одержала победу в весовой категории до 52 кг (класс J2), победив в финале представительницу Германии Изобель Тай удерживающим приемом.

"Этот турнир стал для Акмарал первым, на котором она выступала с золотой нашивкой – знаком олимпийского чемпиона. Великолепный результат!" – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист выиграл "золото" во время празднования Наурыза. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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