Казахстанская парадзюдоистка завоевала "золото" Кубка мира в Тбилиси

Казахстанская спортсменка Акмарал Науатбек 24 марта завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по парадзюдо, проходящего в Тбилиси (Грузия), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете по делам спорта и физической культуры МТС РК, Науатбек одержала победу в весовой категории до 52 кг (класс J2), победив в финале представительницу Германии Изобель Тай удерживающим приемом.

"Этот турнир стал для Акмарал первым, на котором она выступала с золотой нашивкой – знаком олимпийского чемпиона. Великолепный результат!" – говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист выиграл "золото" во время празднования Наурыза.