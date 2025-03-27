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Все о теннисе

Ига Швёнтек проиграла 140-й ракетке мира в США и потеряла мировое первенство

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 05:17 Фото: Instagram/iga.swiatek
Бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала польская теннисистка, занимающая второе место в рейтинге WTA, неожиданно уступила 140-й ракетке мира с Филиппин Александре Эале.

Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 2:6, 5:7.

За выход в финал 19-летняя Эала сыграет с Эммой Радукану или Джессикой Пегулой.

Ранее чемпионка турниров "Большого шлема" высказалась о поведении первой ракетки Казахстана.

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Аксинья Титова
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