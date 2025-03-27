Ига Швёнтек проиграла 140-й ракетке мира в США и потеряла мировое первенство

Фото: Instagram/iga.swiatek

Бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами, сообщает Zakon.kz.

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