Бывший тренер Рыбакиной сделал сенсационное заявление о завершении карьеры Джоковича

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич заявил, что 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович был готов завершить карьеру из-за скандала с вакцинацией от коронавируса, сообщает Zakon.kz.

С истории о том, как легендарного Новака Джоковича не пустили из-за ковидных ограничений в Мельбурн на открытый чемпионат Австралии, прошло уже три года. В начале 2022 года не было более горячей темы, чем недопуск великого серба из-за его радикальной позиции по поводу вакцинации от напасти. Интересно, что в Австралии до сих пор ощущаются отголоски того скандала.

Бывший тренер Новака Горан Иванишевич рассказал о позиции игрока.

"Мир осуждал его, беспощадно критиковал, даже принижал его за то, что он стоял на своем. Но он никогда не колебался, твердо придерживался своих убеждений с решимостью. Сейчас, когда мы говорим об этих вакцинах, мы знаем: некоторые из них вызывали проблемы. Нас три года держали взаперти, как овец. Нами манипулировали. Во время пандемии Новак отказался от вакцинации. Он публично несколько раз заявлял, что это решение, которое он принимает ради своего тела, что он знает свое тело лучше всех и не хочет этого делать. И он был готов завершить свою карьеру из-за этого", – приводит слова Иванишевича Tennis World USA.

Австралийская история началась тогда, когда Ноле прилетел на Родину кенгуру, чтобы принять участие в Australian Open-2022. Серба сразу же задержали местные пограничники, которые вменяли в вину первой ракетке мира несоблюдение условий, которые обязательны для непривитых иностранных граждан. Выяснилось, что один из членов команды серба указал в документе, что Новак перед поездкой в Австралию не вылетал за границу две недели, хотя на самом деле побывал в Испании. И его визу аннулировали.

Через короткое время Федеральный суд постановил, чтобы Джоковича лишили визы с большим количеством нарушений. Но на этом история не завершилась. Министр иммиграции Австралии лично вмешался в это щепетильное дело и воспользовался правом лишения визы, выписав легенде тенниса очередной запрет на посещение страны, но теперь уже на три года. Одного из лучших теннисистов в истории выдворили за пределы Зеленого континента.

В сезоне-2023 история была напрочь забыта, запрет аннулирован, и Джокович взял свой очередной, юбилейный 10-й титул на кортах Мельбурна. В Австралии об этом скандале стараются не вспоминать. Но это на уровне официальных лиц. Генеральный директор Australian Open даже предложил установить гигантскую статую Новака Джоковича в Мельбурн-парке. А вот в среде местных болельщиков мнение обратное. Они освистывали Ноле и на АО-2025.

В этом сезоне Джокович снялся с полуфинального матча Australian Open со Зверевым из-за травмы.

