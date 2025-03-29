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Все о теннисе

Новак Джокович порадовал поклонников в финале "Мастерса" в Майами

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 07:40 Фото: Instagram/djokernole
Пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл болгарина Григора Димитрова в полуфинале турнира категории "Мастерс" в Майами, сообщает Zakon.kz.

Матч длился 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Джоковича.

Джокович выполнил четыре подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных.

На счету Димитрова три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале турнира Джокович сразится с победителем встречи между Тейлором Фрицом (США) и Якубом Меншиком (Чехия).

Ранее мы писали, сможет ли Джокович в седьмой раз выйти в финал "Мастерса" в Майами, и опубликовали расписание полуфиналов.

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Аксинья Титова
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