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Все о теннисе

Какие места занимают казахстанские теннисисты в мировом рейтинге от 14 апреля

Какие места занимают казахстанский теннисисты в мировом рейтинге после провала на &quot;Мастерсе&quot; в Монако , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 12:47 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг по итогам грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), сообщает Zakon.kz.

На "тысячнике" в Монте-Карло лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик проиграл в первом круге квалификации и потерял две строчки в табели о рангах. 

Рейтинг АТР от 14 апреля:

1. Янник Синнер (Италия) – 9.930 (очка).

2. (+1). Карлос Алькарас (Испания) – 7.720.

3. (-1). Александр Зверев (Германия) – 7.595.

4. Тэйлор Фриц (США) – 5.280.

5. Новак Джокович (Сербия) – 4. 120.

6. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3.870.

7. (+3). Алекс де Минор (Австралия) – 3.535.

8. (+1). Андрей Рублёв (Россия) – 3. 490

9. (+2). Даниил Медведев (Россия) – 3.290.

10. (-3). Каспер Рууд (Норвегия) – 3.215

78. (-2). Александр Бублик (Казахстан) – 805.

104. (+2). Александр Шевченко (Казахстан) – 585.

161. (-2). Дмитрий Попко (Казахстан) – 361.

167. (-5). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 341.

179. Тимофей Скатов (Казахстан) – 315.

207. (-2). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 275.

257. (-3). Денис Евсеев (Казахстан) – 218.

Ранее определился соперник Бублика по первому кругу турнира АТР-500 в Германии. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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