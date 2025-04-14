Какие места занимают казахстанские теннисисты в мировом рейтинге от 14 апреля
На "тысячнике" в Монте-Карло лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик проиграл в первом круге квалификации и потерял две строчки в табели о рангах.
Рейтинг АТР от 14 апреля:
1. Янник Синнер (Италия) – 9.930 (очка).
2. (+1). Карлос Алькарас (Испания) – 7.720.
3. (-1). Александр Зверев (Германия) – 7.595.
4. Тэйлор Фриц (США) – 5.280.
5. Новак Джокович (Сербия) – 4. 120.
6. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3.870.
7. (+3). Алекс де Минор (Австралия) – 3.535.
8. (+1). Андрей Рублёв (Россия) – 3. 490
9. (+2). Даниил Медведев (Россия) – 3.290.
10. (-3). Каспер Рууд (Норвегия) – 3.215
…
78. (-2). Александр Бублик (Казахстан) – 805.
104. (+2). Александр Шевченко (Казахстан) – 585.
161. (-2). Дмитрий Попко (Казахстан) – 361.
167. (-5). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 341.
179. Тимофей Скатов (Казахстан) – 315.
207. (-2). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 275.
257. (-3). Денис Евсеев (Казахстан) – 218.
Ранее определился соперник Бублика по первому кругу турнира АТР-500 в Германии.