Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку "Мастерса" в Монте-Карло с участием Бублика

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Организаторы грунтового турнира категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку соревнований 2025 года. Специальное приглашение получили четыре теннисиста, сообщает Zakon.kz.

Ими стали бывшие чемпионы турнира – швейцарец Стэн Вавринка (титул в 2014 году) и итальянец Фабио Фоньини (2019). В основе также сыграет француз Ришар Гаске, который завершит карьеру на "Ролан Гаррос". Последним обладателем уайлд-кард стал местный теннисист Валентен Вашеро (259-я ракетка мира).

Турнир в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион соревнований – греческий теннисист Стефанос Циципас.

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