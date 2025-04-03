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Все о теннисе

Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку "Мастерса" в Монте-Карло с участием Бублика

Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку &quot;Мастерса&quot; в Монте-Карло, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 17:32 Фото: montecarlotennismasters.com
Организаторы грунтового турнира категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако) объявили обладателей уайлд-кард в основную сетку соревнований 2025 года. Специальное приглашение получили четыре теннисиста, сообщает Zakon.kz.

Ими стали бывшие чемпионы турнира – швейцарец Стэн Вавринка (титул в 2014 году) и итальянец Фабио Фоньини (2019). В основе также сыграет француз Ришар Гаске, который завершит карьеру на "Ролан Гаррос". Последним обладателем уайлд-кард стал местный теннисист Валентен Вашеро (259-я ракетка мира).

Турнир в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион соревнований – греческий теннисист Стефанос Циципас.

Ранее бывший тренер по физподготовке Синнера раскрыл подробности допинг-дела первой ракетки мира.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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