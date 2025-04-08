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Все о теннисе

"Мастерс" в Монте-Карло: расписание матчей на 8 апреля

&quot;Мастерс&quot; в Монте-Карло: расписание матчей на 8 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 14:38 Фото: АТР
﻿Вторник, 8 апреля, – четвертый игровой день турнира Rolex Monte-Carlo Masters в Монте-Карло. В этот день завершатся матчи первого круга и стартуют встречи второго раунда, а также продолжатся соревнования пар, сообщает Zakon.kz.

Расписание турнира Rolex Monte-Carlo Masters

Court Rainier III. Начало в 14:00 по времени Астаны

Николас Харри (Чили) – Григор Димитров (Болгария, 15)

Далее Хольгер Руне (Дания, 10) – Нуну Боржеш (Португалия)

Далее Александр Зверев (Германия, 1) – Маттео Берреттини (Италия)

Далее Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 6)

Court des Princes. Начало в 14:00 

Лоренцо Сонего (Италия) – Педро Мартинес Портеро (Испания)

Не ранее 16:00 Душан Лайович (Сербия, WC) – Флавио Коболли (Италия)

Далее Таллон Грикспор (Нидерланды) – Артур Фис (Франция, 12)

Далее Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маркос Хирон (США)

Court EA de Massy﻿. Начало в 14:00

Алексей Попырин (Австралия) – Уго Умбер (Франция)

Далее Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция, Q)

Не ранее 19:00 Фрэнсис Тиафо (США) – Миомир Кецманович (Сербия)

Далее Джейми Маррей и Раджив Рам (Великобритания/США) – Эдуар Роже-Васслен и Уго Нис (Франция/Монако)

Корт №9. Начало в 14:00

Джо Солсбери и Нил Скупски (Великобритания) – Мэттью Эбден и Джон Пирс (Австралия)

Не ранее 16:00 Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Брэндон Накашима (США)

Далее Томаш Махач (Чехия) – Себастьян Баес (Аргентина)

Корт №11. Начало в 14:00

Садио Думбия и Фабьен Ребуль (Франция) – Роберт Гэллоуэй и Джексон Уитроу (США)

Далее Алекс Де Минаур и Ян Леннард Штруфф (Австралия/Германия) – Максимо Гонсалес и Андрес Молтени (Аргентина, 8).

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей "Мастерса" в Монте-Карло за 7 апреля. 

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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