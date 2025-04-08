"Мастерс" в Монте-Карло: расписание матчей на 8 апреля
Расписание турнира Rolex Monte-Carlo Masters
Court Rainier III. Начало в 14:00 по времени Астаны
Николас Харри (Чили) – Григор Димитров (Болгария, 15)
Далее Хольгер Руне (Дания, 10) – Нуну Боржеш (Португалия)
Далее Александр Зверев (Германия, 1) – Маттео Берреттини (Италия)
Далее Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 6)
Court des Princes. Начало в 14:00
Лоренцо Сонего (Италия) – Педро Мартинес Портеро (Испания)
Не ранее 16:00 Душан Лайович (Сербия, WC) – Флавио Коболли (Италия)
Далее Таллон Грикспор (Нидерланды) – Артур Фис (Франция, 12)
Далее Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маркос Хирон (США)
Court EA de Massy. Начало в 14:00
Алексей Попырин (Австралия) – Уго Умбер (Франция)
Далее Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция, Q)
Не ранее 19:00 Фрэнсис Тиафо (США) – Миомир Кецманович (Сербия)
Далее Джейми Маррей и Раджив Рам (Великобритания/США) – Эдуар Роже-Васслен и Уго Нис (Франция/Монако)
Корт №9. Начало в 14:00
Джо Солсбери и Нил Скупски (Великобритания) – Мэттью Эбден и Джон Пирс (Австралия)
Не ранее 16:00 Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Брэндон Накашима (США)
Далее Томаш Махач (Чехия) – Себастьян Баес (Аргентина)
Корт №11. Начало в 14:00
Садио Думбия и Фабьен Ребуль (Франция) – Роберт Гэллоуэй и Джексон Уитроу (США)
Далее Алекс Де Минаур и Ян Леннард Штруфф (Австралия/Германия) – Максимо Гонсалес и Андрес Молтени (Аргентина, 8).
Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей "Мастерса" в Монте-Карло за 7 апреля.