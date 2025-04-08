"Мастерс" в Монте-Карло: расписание матчей на 8 апреля

Фото: АТР

﻿Вторник, 8 апреля, – четвертый игровой день турнира Rolex Monte-Carlo Masters в Монте-Карло. В этот день завершатся матчи первого круга и стартуют встречи второго раунда, а также продолжатся соревнования пар, сообщает Zakon.kz.

Расписание турнира Rolex Monte-Carlo Masters Court Rainier III. Начало в 14:00 по времени Астаны Николас Харри (Чили) – Григор Димитров (Болгария, 15) Далее Хольгер Руне (Дания, 10) – Нуну Боржеш (Португалия) Далее Александр Зверев (Германия, 1) – Маттео Берреттини (Италия) Далее Джордан Томпсон (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция, 6) Court des Princes. Начало в 14:00 Лоренцо Сонего (Италия) – Педро Мартинес Портеро (Испания) Не ранее 16:00 Душан Лайович (Сербия, WC) – Флавио Коболли (Италия) Далее Таллон Грикспор (Нидерланды) – Артур Фис (Франция, 12) Далее Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маркос Хирон (США) Court EA de Massy﻿. Начало в 14:00 Алексей Попырин (Австралия) – Уго Умбер (Франция) Далее Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция, Q) Не ранее 19:00 Фрэнсис Тиафо (США) – Миомир Кецманович (Сербия) Далее Джейми Маррей и Раджив Рам (Великобритания/США) – Эдуар Роже-Васслен и Уго Нис (Франция/Монако) Корт №9. Начало в 14:00 Джо Солсбери и Нил Скупски (Великобритания) – Мэттью Эбден и Джон Пирс (Австралия) Не ранее 16:00 Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Брэндон Накашима (США) Далее Томаш Махач (Чехия) – Себастьян Баес (Аргентина) Корт №11. Начало в 14:00 Садио Думбия и Фабьен Ребуль (Франция) – Роберт Гэллоуэй и Джексон Уитроу (США) Далее Алекс Де Минаур и Ян Леннард Штруфф (Австралия/Германия) – Максимо Гонсалес и Андрес Молтени (Аргентина, 8). Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей "Мастерса" в Монте-Карло за 7 апреля.

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