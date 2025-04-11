Определились четвертьфинальные пары "Мастерса" в Монте-Карло: результаты и видеообзор матчей за 10 апреля

Фото: АТР

В Монте-Карло (Монако) завершился пятый игровой день грунтового турнира серии "Мастерс". В его рамках прошли матчи третьего круга, сообщает Zakon.kz.

"Мастерс" в Монте-Карло. Третий круг. Результаты матчей за 10 апреля: Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Джек Дрейпер (Великобритания, 5) – 6:3, 6:7 (6:8), 6:4 Артюр Фис (Франция, 12) – Андрей Рублёв (Россия, 7) – 6:2, 6:3 Карлос Алькарас (Испания, 1) – Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – 6:3, 6:1 Алексей Попырин (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) – 6:4, 3:6, 7:5 Лоренцо Музетти (Италия, 13) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:3, 6:3 Алекс де Минор (Австралия, 8) – Даниил Медведев (Россия, 9) – 6:2, 6:2 Стефанос Циципас (Греция, 6) – Нуну Боржеш (Австралия) – 6:1, 6:1 Григор Димитров (Болгария, 15) – Алехандро Табило (Чили) – 6:3, 3:6, 6:2 Четвертьфинальные пары: Лоренцо Музетти (Италия, 13) – Стефанос Циципас (Греция, 6, действующий чемпион); Григор Димитров (Болгария, 15) – Алекс де Минор (Австралия, 8); Артюр Фис (Франция, 12) – Карлос Алькарас (Испания, 2); Алексей Попырин (Австралия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей "Мастерса" в Монте-Карло за 9 апреля.



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