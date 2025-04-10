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Все о теннисе

Жаль людей, которым пришлось на это смотреть: Джокович поделился эмоциями после фиаско на "Мастерсе" в Монако

Джокович поделился эмоциями после фиаско на &quot;Мастерсе&quot; в Монако, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 11:29 Фото: АТР
24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение во втором круге на "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако) от чилийца Алехандро Табило (3:6, 4:6), сообщает Zakon.kz.

32-я ракетка мира чилийский теннисист Алехандро Табило во второй раз в карьере одержал победу над Новаком Джоковичем. Первый очный матч теннисистов также состоялся на грунте. На "Мастерсе" в Риме (Италия) чилиец также уверенно обыграл Джоковича со счетом 6:2, 6:3.

Таким образом, Табило стал лишь вторым теннисистом, который имеет положительный баланс побед и поражений в матчах с Новаком Джоковичем на грунте (2-0). Первый – 22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль (20-9).

Джокович поделился эмоциями после фиаско. 

"На самом деле это был худший день. Я надеялся, что этого не произойдет. Однако была довольно высокая вероятность, что я сыграю таким образом. Просто ужасно. Страшное чувство – так играть… и мне жаль всех людей, которым пришлось на это смотреть". Новак Джокович

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей "Мастерса" в Монте-Карло за 9 апреля.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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