Топовый теннисист из Дании обыграл аргентинца и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

В матче за выход в четвертьфинал 13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (35-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Руне выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Баэса один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Хольгер Руне сыграет с победителем матча между сербом Хамадом Меджедовичем и представителем Норвегии Каспером Руудом.

