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Все о теннисе

Топовый теннисист из Дании обыграл аргентинца и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 18:00 Фото: АТР
В Барселоне проходит турнир серии АТР-500 (грунт). В эти минуты продолжаются встречи второго круга одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

В матче за выход в четвертьфинал 13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (35-й номер рейтинга) со счетом 4:6, 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Руне выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Баэса один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Хольгер Руне сыграет с победителем матча между сербом Хамадом Меджедовичем и представителем Норвегии Каспером Руудом.

Ранее на турнире в Германии сорвалось долгожданное дерби двух сестер.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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