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Все о теннисе

Мирра Андреева спела для своего тренера

Мирра Андреева трогательно поздравила своего тренера, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 04:25 Фото: j48tennis
16 апреля в Штутгарте седьмая ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева исполнила песню "Happy Birthday" для своего тренера Кончиты Мартинес, сообщает Zakon.kz.

После своей победы на турнире WTA в Штутгарте Мирра взяла микрофон на корте и неожиданно для всех исполнила песню "Happy Birthday", обратившись к Кончите, которая находилась в ее боксе. Зрители с радостью подхватили инициативу и дружно подпевали, создав теплую и праздничную атмосферу на арене.

Кончита Мартинес – чемпионка Уимблдона 1994 года и уважаемая тренер в теннисном мире, была явно тронута жестом своей подопечной и не скрывала эмоций. Этот момент стал ярким украшением игрового дня и вызвал массу положительных откликов в соцсетях.

Такой душевный эпизод еще раз подчеркнул теплые отношения между 17-летней Андреевой и ее тренером, а также покорил сердца зрителей, напомнив, что спорт – это не только борьба и результаты, но и настоящие человеческие моменты.

Именно там на турнире в Германии сорвалось долгожданное дерби двух сестер Андреевых – Мирры и Эрики.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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