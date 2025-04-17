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Все о теннисе

Дисквалифицированный Янник Синнер вернулся к тренировкам накануне старта "Мастерса" в Риме

Дисквалифицированный Янник Синнер вернулся к тренировкам накануне старта &quot;Мастерса&quot; в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:50 Фото: АТР
Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер вернулся на корт и провел официальную тренировку. Спарринг-партнером итальянца стал британец Джек Дрейпер, сообщает Zakon.kz.

Известно, что тренировка прошла на грунтовом покрытии в Монте-Карло. Сейчас Синнер готовится к возвращению на "Мастерсе" в Риме после трехмесячной дисквалификации.

Весной 2024 года стало известно о нарушении Янником Синнером антидопинговых правил. В его организме был обнаружен клостебол, однако спортсмена не дисквалифицировали. О решении наказать спортсмена стало известно только после Открытого чемпионата Австралии-2025.

Ранее стало известно, что на "Ролан Гаррос-2025" запланирована церемония чествования Рафаэля Надаля.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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