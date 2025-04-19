Тренер Елены Рыбакиной показал, как он закаляет спортсменку
Фото: Instagram/aldoilcoach
Тренер по физподготовке итальянец Альдо Киари, который начал сотрудничать с десятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной, показал тренировочный процесс с ней, сообщает Zakon.kz.
Видеофрагмент тренировочного занятия казахстанской теннисистки Альдо Киари опубликовал у себя на Instagram-странице.
До этого Киари долго сотрудничал с фитнес-тренером Марко Паничи, который ранее входил в команду серба Новака Джоковича, а сейчас – в штаб первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
По словам тренера, его новое сотрудничество с казахстанкой направлено на максимальное развитие ее потенциала, но при этом проходит бережно – с профилактикой травм с помощью разработанного и индивидуального метода работы.
Ранее сообщалось, что знаменитая французская теннисистка пропустит "тысячник" в Мадриде.
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