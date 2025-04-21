Викинг против преемника Надаля: чем завершилась финальная битва в Барселоне
Фото: АТР
В финале грунтового турнира АТР-500 в Барселоне сыграли вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) и датский теннисист Хольгер Руне, занимающий 13-е место в рейтинге, сообщает Zakon.kz.
В поединке за титул победу одержал Руне со счетом 7:6 (8:6), 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. За это время Руне ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Алькараса один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Отметим, что Карлос Алькарас во втором сете вызывал врача из-за проблем с бедром.
Для Хольгера Руне победа в Барселоне стала пятой в карьере и первой с апреля 2023 года. По итогам соревнований в Барселоне датчанин вернется в топ-10 мирового рейтинга.
Ранее стало известно, что на "Ролан Гаррос-2025" запланирована церемония чествования Рафаэля Надаля.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript