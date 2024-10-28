Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Французский теннисист сделал 109 эйсов за пять матчей и сенсационно выиграл турнир АТР 500 в Швейцарии

Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира серии ATP 500 в Базеле . В финальном матче он обыграл 23-ю ракетку мира американца Бена Шелтона Фото: АТР
Французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира серии ATP 500 в Базеле (Швейцария). В финальном матче он обыграл 23-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Мпетчи Перрикар 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных. На счету Шелтона 10 эйсов и две двойные ошибки.

Стоит отметить, на турнире в Базеле Джованни выполнил 109 эйсов за пять матчей. Максимальная скорость подачи Мпетчи Перрикара достигла 241 км/ч, средняя скорость первой подачи – 221 км/ч, второй – 213 км/ч. Для француза это второй титул в сезоне. Первый он завоевал на турнире ATP 250 в Лионе. Благодаря этому успеху высоченный игрок из Лиона (рост 203 см) поднялся в мировом рейтинге аж на 19 позиций и теперь занимает 31-е место.

После финальной встречи во время церемонии награждения Бен Шелтон прокомментировал скорость подачи француза и его прорыв в табели от рангах. 

"Я чуть не убился, пытаясь вернуть твою подачу. И многие другие аспекты твоей игры так улучшились, ты такой замечательный молодой талант, так полезен для спорта, и это здорово – видеть столько разных стилей в туре, и ты так много добавляешь, так что поздравляю с выдающимся прорывным сезоном, когда за 10 месяцев ты перешел из топ-200 в топ-30 – это повод для гордости".Бен Шелтон

Турнир в Базеле проходил с 21 по 27 октября. В прошлом году победителем стал канадец Феликс Оже-Альяссим, обыгравший представителя Польши Хуберта Хуркача.


Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик снялся с матча на турнире в Швейцарии.

Читайте также

Вторая ракетка Казахстана проиграл в первом раунде квалификации "Мастерса" в Париже

Ига Швёнтек прибыла в Эр-Рияд, где пройдет Итоговый чемпионат WTA сезона-2024

Какие места занимают казахстанские теннисистки в мировом рейтинге

Пахита Амири
США Франция Швейцария 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе
Казахстанец стал чемпионом мира по вольной борьбе
Выигравший третий ЧМ Ризабек Айтмухан обратился к казахстанцам
Выигравший третий ЧМ Ризабек Айтмухан обратился к казахстанцам
Узбекистанская боксерша Феруза Шарипова устроила разгром на ЧМ
Узбекистанская боксерша Феруза Шарипова устроила разгром на ЧМ
Казахстанский боксер сделал заявление после победы на ЧМ
Казахстанский боксер сделал заявление после победы на ЧМ в Черногории
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: