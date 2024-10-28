Французский теннисист сделал 109 эйсов за пять матчей и сенсационно выиграл турнир АТР 500 в Швейцарии

Французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира серии ATP 500 в Базеле (Швейцария). В финальном матче он обыграл 23-ю ракетку мира американца Бена Шелтона со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Мпетчи Перрикар 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных. На счету Шелтона 10 эйсов и две двойные ошибки.

Стоит отметить, на турнире в Базеле Джованни выполнил 109 эйсов за пять матчей. Максимальная скорость подачи Мпетчи Перрикара достигла 241 км/ч, средняя скорость первой подачи – 221 км/ч, второй – 213 км/ч. Для француза это второй титул в сезоне. Первый он завоевал на турнире ATP 250 в Лионе. Благодаря этому успеху высоченный игрок из Лиона (рост 203 см) поднялся в мировом рейтинге аж на 19 позиций и теперь занимает 31-е место.

После финальной встречи во время церемонии награждения Бен Шелтон прокомментировал скорость подачи француза и его прорыв в табели от рангах.

"Я чуть не убился, пытаясь вернуть твою подачу. И многие другие аспекты твоей игры так улучшились, ты такой замечательный молодой талант, так полезен для спорта, и это здорово – видеть столько разных стилей в туре, и ты так много добавляешь, так что поздравляю с выдающимся прорывным сезоном, когда за 10 месяцев ты перешел из топ-200 в топ-30 – это повод для гордости". Бен Шелтон

Турнир в Базеле проходил с 21 по 27 октября. В прошлом году победителем стал канадец Феликс Оже-Альяссим, обыгравший представителя Польши Хуберта Хуркача.





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