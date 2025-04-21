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Все о теннисе

Украинская теннисистка повторила уникальное достижение Марии Шараповой после титула в Руане

Украинская теннисистка повторила уникальное достижение Марии Шараповой после титула в Руане, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 17:21 Фото: WTA
Бронзовый призер Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла семь из семи финалов на грунтовых турнирах WTA. Вчера, 20 апреля, она одержала победу на турнире WTA-250 в Руане (Франция), сообщает Zakon.kz.

В матче за титул турнира WTA-250 в Руане первая ракетка Украины обыграла Ольгу Данилович (Сербия, 39 WTA) со счетом 6:4, 7:6.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 58 минут. Элина пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету ее соперницы пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Титул в Руане стал 18-м в карьере Элины Свитолиной и первым с мая 2023 года.

Таким образом, Элина Свитолина повторила уникальное достижение пятикратной победительницы турниров "Большого шлема" россиянки Марии Шараповой, которой тоже удалось выиграть свои первые семь финалов на грунтовых турнирах.

Кроме того, семь из семи финалов на грунте выиграла уроженка Минска Анна Смашнова, представлявшая Израиль. Больше за всю историю такое достижение не покорялось никому в WTA-туре.

Ранее казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева впервые выиграла турнир серии W100.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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