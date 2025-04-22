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Все о теннисе

Остапенко стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть Швёнтек и Соболенко на одном грунтовом турнире

Остапенко стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть Швёнтек и Соболенко на одном грунтовом турнире, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 14:13 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Чемпионка "Ролан Гаррос-2017", 18-я ракетка мира Елена Остапенко (Латвия) стала первой теннисисткой, которой удалось одолеть и польку Игу Швёнтек, и белоруску Арину Соболенко на одном грунтовом турнире уровня WTA, сообщает Zakon.kz.

Остапенко добилась этого результата на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). Елена обыграла Швёнтек в четвертьфинале соревнований со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Соболенко же потерпела поражение от Остапенко в финале турнира со счетом 4:6, 1:6.

Остапенко высказалась о том, что первой в WTA-туре обыграла Швёнтек и Соболенко на одном грунтовом турнире уровня WTA.

– Ты обыграла первую и вторую ракетки мира на одном турнире. Что чувствуешь по этому поводу?

– Я очень, очень довольна своим выступлением в целом на этой неделе. Я была готова сыграть с каждым теннисистом в сетке, потому что она здесь такая маленькая. Ты всегда должен быть готов побеждать лучших, и я это сделала, – приводит слова Остапенко пресс-служба WTA.

Также теннисистка из Латвии оценила свою победу над лидером мирового рейтинга Соболенко в финале. В очном противостоянии Остапенко сократила разрыв (1:3). 

"Мне очень нравится этот турнир. Он очень хорошо организован, здесь прекрасная атмосфера. Думаю, что я провела впечатляющий матч в финале против Соболенко. Я много анализировала свои предыдущие матчи против нее и выходила на корт, очень четко понимая, что мне нужно делать". Елена Остапенко

27-летней Остапенко победа в Штутгарте принесла девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде, первый – с февраля 2024 года.

Ранее Арина Соболенко проиграла Симоне Байлз в споре за звание "Спортсменки года".

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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