#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
518.07
595.21
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
518.07
595.21
6.37
Все о теннисе

Бублик стартует на "Мастерсе" в Мадриде: расписание мужских и женских матчей 23 апреля

Бублик стартует на &quot;Мастерсе&quot; в Мадриде: расписание мужских и женских матчей 23 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 12:21 Фото: Андрей Ударцев
Среда, 23 апреля – второй игровой день турнира Mutua Madrid Open. В этот день продолжатся матчи первого круга основной сетки в женском одиночном разряде, а также стартуют поединки у мужчин, сообщает Zakon.kz.

Mutua Madrid Open. Расписание на 23 апреля 2025 года

Stadium Manolo Santana. Начало в 14:00 по времени Астаны

Кэти Волынец (США) – Петра Квитова (Чехия)

Далее Нуну Боржеш (Португалия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC)

Далее Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хауме Муньяр (Испания)

Далее Виктория Азаренко (Беларусь) – Ольга Данилович (Сербия)

Далее Гаэль Монфис (Франция) – Борна Гойо (Хорватия, Q)

Stadium Arantxa Sanchez. Начало в 14:00 

Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) – Мариано Навоне (Аргентина)

Далее Белинда Бенчич (Швейцария) – Зейнеп Сёнмез (Турция, Q)

Далее Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Эмма Радукану (Великобритания)

Далее Франсиско Комесанья (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания)

Далее Маккартни Кесслер (США) – Бьянка Андрееску (Канада)

Stadium 3. Начало в 14:00 

Анастасия Севастова (Латвия) – Анастасия Павлюченкова (Россия)

Далее Ван Синью (Китай) – Мария Саккари (Греция)

Далее﻿ Эшлин Крюгер (США) – Анастасия Потапова (Россия)

Далее Алекс Микельсен (США) – Александр Бублик (Казахстан)

Далее Фабиан Марожан (Венгрия) – Флавио Коболли (Италия)

Корт №4. Начало в 14:00 

Федерико Чина (Италия, WC) – Коулмен Вонг (Гонконг, WC)

Далее Бенжамен Бонзи (Франция) – Марин Чилич (Хорватия, WC)

Далее Душан Лайович (Сербия, Q) – Итан Куинн (США, Q)

Далее Фабио Фоньини (Италия, Q) – Ласло Джере (Сербия)

Далее Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) – Александар Ковачевич (США)

Корт №5. Начало в 14:00 

Майя Джойнт (Австралия, Q) – Карлота Мартинес Сирес (Испания, WC)

Далее Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) – Ребекка Шрамкова (Словакия)

Далее Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Линда Фрухвиртова (Чехия, WC)

Далее Франческа Джонс (Великобритания, Q) – Даяна Ястремская (Украина)

Далее Жаклин Кристиан (Румыния) – Сонай Картал (Великобритания﻿)

Корт №6. Начало в 14:00 

Роман Сафиуллин (Россия) – Артур Риндеркнех (Франция)

Далее Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Камило Уго Карабелли (Аргентина)

Далее Гарольд Майо (Франция, Q) – Корентен Муте (Франция)

Далее Уго Гастон (Франция, Q) – Себастьян Офнер (Австрия)

Корт №7. Начало в 14:00

Диана Парри (Франция, Q) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Далее Алисия Паркс (США) – Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, WC)

Далее Анна Блинкова (Россия, Q) – Панна Удварди (Венгрия, Q)

Далее Вероника Кудерметова (Россия) – Полина Кудерметова (Россия)

Далее Ева Лис (Германия) – Теодора Костович (Сербия, Q)

Корт №8. Начало в 14:00 

Александра Соснович (Беларусь, Q) – Энн Ли (США)

Далее Бернарда Пера (США, LL) – Яна Фетт (Хорватия, Q)

Далее Айла Томлянович (Австралия, WC) – Ребека Машарова (Швейцария, Q)

Далее Моюка Учиджима (Япония) – Робин Монтгомери (США, WC)

Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей за 22 апреля турнира WTA-1000 в Мадриде. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
WTA-1000 в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 22 апреля
Все о теннисе
10:00, Сегодня
WTA-1000 в Мадриде: результаты и видеообзор матчей за 22 апреля
Денис Евсеев проиграл в первом круге турнира в Италии
Все о теннисе
17:21, 22 апреля 2025
Денис Евсеев проиграл в первом круге турнира в Италии
"Какая красота": Новак Джокович побывал на домашнем стадионе мадридского "Реала"
Все о теннисе
16:53, 22 апреля 2025
"Какая красота": Новак Джокович побывал на домашнем стадионе мадридского "Реала"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: