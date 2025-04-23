Бублик стартует на "Мастерсе" в Мадриде: расписание мужских и женских матчей 23 апреля
Mutua Madrid Open. Расписание на 23 апреля 2025 года
Stadium Manolo Santana. Начало в 14:00 по времени Астаны
Кэти Волынец (США) – Петра Квитова (Чехия)
Далее Нуну Боржеш (Португалия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC)
Далее Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хауме Муньяр (Испания)
Далее Виктория Азаренко (Беларусь) – Ольга Данилович (Сербия)
Далее Гаэль Монфис (Франция) – Борна Гойо (Хорватия, Q)
Stadium Arantxa Sanchez. Начало в 14:00
Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) – Мариано Навоне (Аргентина)
Далее Белинда Бенчич (Швейцария) – Зейнеп Сёнмез (Турция, Q)
Далее Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Эмма Радукану (Великобритания)
Далее Франсиско Комесанья (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания)
Далее Маккартни Кесслер (США) – Бьянка Андрееску (Канада)
Stadium 3. Начало в 14:00
Анастасия Севастова (Латвия) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Далее Ван Синью (Китай) – Мария Саккари (Греция)
Далее Эшлин Крюгер (США) – Анастасия Потапова (Россия)
Далее Алекс Микельсен (США) – Александр Бублик (Казахстан)
Далее Фабиан Марожан (Венгрия) – Флавио Коболли (Италия)
Корт №4. Начало в 14:00
Федерико Чина (Италия, WC) – Коулмен Вонг (Гонконг, WC)
Далее Бенжамен Бонзи (Франция) – Марин Чилич (Хорватия, WC)
Далее Душан Лайович (Сербия, Q) – Итан Куинн (США, Q)
Далее Фабио Фоньини (Италия, Q) – Ласло Джере (Сербия)
Далее Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) – Александар Ковачевич (США)
Корт №5. Начало в 14:00
Майя Джойнт (Австралия, Q) – Карлота Мартинес Сирес (Испания, WC)
Далее Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) – Ребекка Шрамкова (Словакия)
Далее Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Линда Фрухвиртова (Чехия, WC)
Далее Франческа Джонс (Великобритания, Q) – Даяна Ястремская (Украина)
Далее Жаклин Кристиан (Румыния) – Сонай Картал (Великобритания)
Корт №6. Начало в 14:00
Роман Сафиуллин (Россия) – Артур Риндеркнех (Франция)
Далее Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Камило Уго Карабелли (Аргентина)
Далее Гарольд Майо (Франция, Q) – Корентен Муте (Франция)
Далее Уго Гастон (Франция, Q) – Себастьян Офнер (Австрия)
Корт №7. Начало в 14:00
Диана Парри (Франция, Q) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
Далее Алисия Паркс (США) – Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, WC)
Далее Анна Блинкова (Россия, Q) – Панна Удварди (Венгрия, Q)
Далее Вероника Кудерметова (Россия) – Полина Кудерметова (Россия)
Далее Ева Лис (Германия) – Теодора Костович (Сербия, Q)
Корт №8. Начало в 14:00
Александра Соснович (Беларусь, Q) – Энн Ли (США)
Далее Бернарда Пера (США, LL) – Яна Фетт (Хорватия, Q)
Далее Айла Томлянович (Австралия, WC) – Ребека Машарова (Швейцария, Q)
Далее Моюка Учиджима (Япония) – Робин Монтгомери (США, WC)
Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей за 22 апреля турнира WTA-1000 в Мадриде.