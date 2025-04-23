Бублик стартует на "Мастерсе" в Мадриде: расписание мужских и женских матчей 23 апреля

Фото: Андрей Ударцев

Среда, 23 апреля – второй игровой день турнира Mutua Madrid Open. В этот день продолжатся матчи первого круга основной сетки в женском одиночном разряде, а также стартуют поединки у мужчин, сообщает Zakon.kz.

Mutua Madrid Open. Расписание на 23 апреля 2025 года Stadium Manolo Santana. Начало в 14:00 по времени Астаны Кэти Волынец (США) – Петра Квитова (Чехия) Далее Нуну Боржеш (Португалия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC) Далее Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хауме Муньяр (Испания) Далее Виктория Азаренко (Беларусь) – Ольга Данилович (Сербия) Далее Гаэль Монфис (Франция) – Борна Гойо (Хорватия, Q) Stadium Arantxa Sanchez. Начало в 14:00 Джованни Мпетши-Перрикар (Франция) – Мариано Навоне (Аргентина) Далее Белинда Бенчич (Швейцария) – Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) Далее Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Эмма Радукану (Великобритания) Далее Франсиско Комесанья (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания) Далее Маккартни Кесслер (США) – Бьянка Андрееску (Канада) Stadium 3. Начало в 14:00 Анастасия Севастова (Латвия) – Анастасия Павлюченкова (Россия) Далее Ван Синью (Китай) – Мария Саккари (Греция) Далее﻿ Эшлин Крюгер (США) – Анастасия Потапова (Россия) Далее Алекс Микельсен (США) – Александр Бублик (Казахстан) Далее Фабиан Марожан (Венгрия) – Флавио Коболли (Италия) Корт №4. Начало в 14:00 Федерико Чина (Италия, WC) – Коулмен Вонг (Гонконг, WC) Далее Бенжамен Бонзи (Франция) – Марин Чилич (Хорватия, WC) Далее Душан Лайович (Сербия, Q) – Итан Куинн (США, Q) Далее Фабио Фоньини (Италия, Q) – Ласло Джере (Сербия) Далее Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) – Александар Ковачевич (США) Корт №5. Начало в 14:00 Майя Джойнт (Австралия, Q) – Карлота Мартинес Сирес (Испания, WC) Далее Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) – Ребекка Шрамкова (Словакия) Далее Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) Далее Франческа Джонс (Великобритания, Q) – Даяна Ястремская (Украина) Далее Жаклин Кристиан (Румыния) – Сонай Картал (Великобритания﻿) Корт №6. Начало в 14:00 Роман Сафиуллин (Россия) – Артур Риндеркнех (Франция) Далее Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Камило Уго Карабелли (Аргентина) Далее Гарольд Майо (Франция, Q) – Корентен Муте (Франция) Далее Уго Гастон (Франция, Q) – Себастьян Офнер (Австрия) Корт №7. Начало в 14:00 Диана Парри (Франция, Q) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) Далее Алисия Паркс (США) – Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, WC) Далее Анна Блинкова (Россия, Q) – Панна Удварди (Венгрия, Q) Далее Вероника Кудерметова (Россия) – Полина Кудерметова (Россия) Далее Ева Лис (Германия) – Теодора Костович (Сербия, Q) Корт №8. Начало в 14:00 Александра Соснович (Беларусь, Q) – Энн Ли (США) Далее Бернарда Пера (США, LL) – Яна Фетт (Хорватия, Q) Далее Айла Томлянович (Австралия, WC) – Ребека Машарова (Швейцария, Q) Далее Моюка Учиджима (Япония) – Робин Монтгомери (США, WC) Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей за 22 апреля турнира WTA-1000 в Мадриде.

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