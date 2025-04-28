Расписание матчей "тысячника" в Мадриде

Фото: WTA

Понедельник, 28 апреля, – седьмой игровой день турнира Mutua Madrid Open. В этот день закончится третий круг у мужчин и начнется четвертый у женщин, а также продолжатся соревнования пар, сообщает Zakon.kz.

Mutua Madrid Open. Расписание матчей Stadium Manolo Santana. Начало в 14:00 по времени Астаны Григор Димитров (Болгария, 15) – Джейкоб Фиарнли (Великобритания, Q) Далее Диана Шнайдер (Россия, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 2) Далее Арина Соболенко (Беларус, 1) – Пейтон Стирнс (США) Далее Стефанос Циципас (Греция, 17) – Лоренцо Музетти (Италия, 10) Далее Элина Свитолина (Украина, 17) – Мария Саккари (Греция) Stadium Arantxa Sanchez. Начало в 14:00 Белинда Бенчич (Швейцария) – Коко Гофф (США, 4) Далее Кэмерон Норри (Великобритания) – Габриэль Диалло (Канада, LL) Далее Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Александр Мюллер (Франция) Далее Моюка Учижима (Япония) – Екатерина Александрова (Россия) Далее Алекс Де Минор (Австралия, 6) – Денис Шаповалов (Канада, 29) Stadium 3. Начало в 14:00 Мирра Андреева (Россия, 7) – Юлия Стародубцева (Украина, Q) Далее Мэдисон Киз (США, 5) – Донна Векич (Хорватия, 19) Далее Марта Костюк (Украина, 24) – Анастасия Потапова (Россия) Далее Карен Хачанов (Россия, 24) – Томми Пол (США, 11) Далее Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маттео Берреттини (Италия, 30) Корт №4. Начало в 14:00 Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттео Арнальди (Италия) Далее Симоне Болелли / Андреа Вавассори (Италия, 4) – Джо Сэлисбери/ Нил Скупски (Великобритания) Далее Тео Аррибаж / Франсиско Серундоло (Франция/Аргентина) – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени (Аргентина) Далее Джейми Маррей / Раджив Рам (Великобритания/США) – Уго Нис / Эдуар Роже-Васслен (Монако/Франция) Далее Юки Бхамбри / Роберт Гэллоуэй (Индия/США) – Харри Хелиоваара / Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2) Корт №5. Начало в 14:00 Сорана Кырстя / Анна Калинская (Румыния/Россия) – Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми (Норвегия/Япония) Далее Ромен Арнеодо / Мануэль Гинар (Монако/Франция, WC) – Кевин Кравьец / Тим Пютц (Германия, 3) Далее Рохан Бопанна / Бен Шелтон (Индия / США) – Натаниэль Лэммонс / Джексон Уитроу (США, 8) Далее Марсело Аревало/ Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Рафаэль Матос / Марсело Мело (Бразилия) Корт №6. Начало в 15:00 Кристиан Харрисон / Эван Кинг (США) – Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия) Далее Андре Горанссон / Сем Вербеек (Швеция / Нидерланды) – Якуб Меньшик / Адам Павласек (Чехия / Чехия) Далее Иван Додиг / Себастьян Корда (Хорватия/США) – Александр Эрлер / Константин Франтцен (Австрия/Германия). Ранее в матче третьего круга Александр Бублик обыграл действующего чемпиона турнира, восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва – 6:4, 0:6, 6:4.

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