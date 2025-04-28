#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
515.03
584.82
6.24
Все о теннисе

Расписание матчей "тысячника" в Мадриде

Расписание матчей &quot;тысячника&quot; в Мадриде , фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 13:21 Фото: WTA
Понедельник, 28 апреля, – седьмой игровой день турнира Mutua Madrid Open. В этот день закончится третий круг у мужчин и начнется четвертый у женщин, а также продолжатся соревнования пар, сообщает Zakon.kz.

Mutua Madrid Open. Расписание матчей 

Stadium Manolo Santana. Начало в 14:00 по времени Астаны

Григор Димитров (Болгария, 15) – Джейкоб Фиарнли (Великобритания, Q)

Далее Диана Шнайдер (Россия, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 2)

Далее Арина Соболенко (Беларус, 1) – Пейтон Стирнс (США)

Далее Стефанос Циципас (Греция, 17) – Лоренцо Музетти (Италия, 10)

Далее Элина Свитолина (Украина, 17) – Мария Саккари (Греция)

Stadium Arantxa Sanchez. Начало в 14:00

Белинда Бенчич (Швейцария) – Коко Гофф (США, 4)

Далее Кэмерон Норри (Великобритания) – Габриэль Диалло (Канада, LL)

Далее Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Александр Мюллер (Франция)

Далее Моюка Учижима (Япония) – Екатерина Александрова (Россия)

Далее Алекс Де Минор (Австралия, 6) – Денис Шаповалов (Канада, 29)

Stadium 3. Начало в 14:00

Мирра Андреева (Россия, 7) – Юлия Стародубцева (Украина, Q)

Далее Мэдисон Киз (США, 5) – Донна Векич (Хорватия, 19)

Далее Марта Костюк (Украина, 24) – Анастасия Потапова (Россия)

Далее Карен Хачанов (Россия, 24) – Томми Пол (США, 11)

Далее Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маттео Берреттини (Италия, 30)

Корт №4. Начало в 14:00

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттео Арнальди (Италия)

Далее Симоне Болелли / Андреа Вавассори (Италия, 4) – Джо Сэлисбери/ Нил Скупски (Великобритания)

Далее Тео Аррибаж / Франсиско Серундоло (Франция/Аргентина) – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени (Аргентина)

Далее Джейми Маррей / Раджив Рам (Великобритания/США) – Уго Нис / Эдуар Роже-Васслен (Монако/Франция)

Далее Юки Бхамбри / Роберт Гэллоуэй (Индия/США) – Харри Хелиоваара / Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)

Корт №5. Начало в 14:00

Сорана Кырстя / Анна Калинская (Румыния/Россия) – Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми (Норвегия/Япония)

Далее Ромен Арнеодо / Мануэль Гинар (Монако/Франция, WC) – Кевин Кравьец / Тим Пютц (Германия, 3)

Далее Рохан Бопанна / Бен Шелтон (Индия / США) – Натаниэль Лэммонс / Джексон Уитроу (США, 8)

Далее Марсело Аревало/ Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Рафаэль Матос / Марсело Мело (Бразилия)

Корт №6. Начало в 15:00

Кристиан Харрисон / Эван Кинг (США) – Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия)

Далее Андре Горанссон / Сем Вербеек (Швеция / Нидерланды) – Якуб Меньшик / Адам Павласек (Чехия / Чехия)

Далее Иван Додиг / Себастьян Корда (Хорватия/США) – Александр Эрлер / Константин Франтцен (Австрия/Германия).

Ранее в матче третьего круга Александр Бублик обыграл действующего чемпиона турнира, восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва – 6:4, 0:6, 6:4.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
"Зверев, Ямаль, Овечкин и Йокич": Бублик назвал спортсменов, с которыми сходил бы на ужин
Все о теннисе
11:18, Сегодня
"Зверев, Ямаль, Овечкин и Йокич": Бублик назвал спортсменов, с которыми сходил бы на ужин
Фиаско Рыбакиной, Пегулы и Паолини: все результаты и видеообзор матчей за 27 апреля
Все о теннисе
10:01, Сегодня
Фиаско Рыбакиной, Пегулы и Паолини: все результаты и видеообзор матчей за 27 апреля
Свитолина прокомментировала победу над Рыбакиной
Все о теннисе
04:40, 28 апреля 2025
Свитолина прокомментировала победу над Рыбакиной
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: