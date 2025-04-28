Расписание матчей "тысячника" в Мадриде
Mutua Madrid Open. Расписание матчей
Stadium Manolo Santana. Начало в 14:00 по времени Астаны
Григор Димитров (Болгария, 15) – Джейкоб Фиарнли (Великобритания, Q)
Далее Диана Шнайдер (Россия, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 2)
Далее Арина Соболенко (Беларус, 1) – Пейтон Стирнс (США)
Далее Стефанос Циципас (Греция, 17) – Лоренцо Музетти (Италия, 10)
Далее Элина Свитолина (Украина, 17) – Мария Саккари (Греция)
Stadium Arantxa Sanchez. Начало в 14:00
Белинда Бенчич (Швейцария) – Коко Гофф (США, 4)
Далее Кэмерон Норри (Великобритания) – Габриэль Диалло (Канада, LL)
Далее Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Александр Мюллер (Франция)
Далее Моюка Учижима (Япония) – Екатерина Александрова (Россия)
Далее Алекс Де Минор (Австралия, 6) – Денис Шаповалов (Канада, 29)
Stadium 3. Начало в 14:00
Мирра Андреева (Россия, 7) – Юлия Стародубцева (Украина, Q)
Далее Мэдисон Киз (США, 5) – Донна Векич (Хорватия, 19)
Далее Марта Костюк (Украина, 24) – Анастасия Потапова (Россия)
Далее Карен Хачанов (Россия, 24) – Томми Пол (США, 11)
Далее Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маттео Берреттини (Италия, 30)
Корт №4. Начало в 14:00
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттео Арнальди (Италия)
Далее Симоне Болелли / Андреа Вавассори (Италия, 4) – Джо Сэлисбери/ Нил Скупски (Великобритания)
Далее Тео Аррибаж / Франсиско Серундоло (Франция/Аргентина) – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени (Аргентина)
Далее Джейми Маррей / Раджив Рам (Великобритания/США) – Уго Нис / Эдуар Роже-Васслен (Монако/Франция)
Далее Юки Бхамбри / Роберт Гэллоуэй (Индия/США) – Харри Хелиоваара / Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 2)
Корт №5. Начало в 14:00
Сорана Кырстя / Анна Калинская (Румыния/Россия) – Ульрикке Эйкери / Эри Ходзуми (Норвегия/Япония)
Далее Ромен Арнеодо / Мануэль Гинар (Монако/Франция, WC) – Кевин Кравьец / Тим Пютц (Германия, 3)
Далее Рохан Бопанна / Бен Шелтон (Индия / США) – Натаниэль Лэммонс / Джексон Уитроу (США, 8)
Далее Марсело Аревало/ Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) – Рафаэль Матос / Марсело Мело (Бразилия)
Корт №6. Начало в 15:00
Кристиан Харрисон / Эван Кинг (США) – Мэттью Эбден / Джон Пирс (Австралия)
Далее Андре Горанссон / Сем Вербеек (Швеция / Нидерланды) – Якуб Меньшик / Адам Павласек (Чехия / Чехия)
Далее Иван Додиг / Себастьян Корда (Хорватия/США) – Александр Эрлер / Константин Франтцен (Австрия/Германия).
Ранее в матче третьего круга Александр Бублик обыграл действующего чемпиона турнира, восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва – 6:4, 0:6, 6:4.