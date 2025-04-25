"Я могу помочь": Джокович готов стать тренером Медведева

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", олимпийский чемпион 2024 года, бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на слова россиянина Даниила Медведева о том, что он был бы рад видеть его в качестве своего тренера за любой гонорар, сообщает Zakon.kz.

В одном из интервью Медведев заявил, что если бы ему можно было выбрать любого тренера и отдать за это весь свой гонорар, он бы выбрал Джоковича.

"Во-первых, спасибо Даниилу, это очень приятно слышать. Это очень лестный комплимент, что он считает меня способным помочь ему и быть полезным его карьере. Думаю, вы знаете, что мне очень нравится Даниил Медведев, у нас всегда были хорошие отношения вне корта еще с тех пор, когда он был молодым игроком. Я считаю его не только одним из лучших игроков в мире, но еще и одним из самых умных с точки зрения теннисного IQ". Новак Джокович

Новак отметил, что, прежде всего, ему нужно завершить свою карьеру, а затем думать о тренерстве. Но он не знает, когда это произойдет.

"Прежде всего, мне нужно завершить карьеру, чтобы рассмотреть это предложение, я не знаю, когда это произойдет. Поэтому, если говорить о цене, сейчас ее нет. Думаю, над этим надо подумать. Но я уверен, что из-за наших отношений с Даниилом я всегда был бы рад быть с ним, если смогу, в качестве советника или ментора. Я могу помочь в любом случае, поддержать его команду. Его команда всегда старалась быть для меня доступной, как и для молодых игроков. То же самое я говорил и Даниилу, и всем игрокам, с которыми я тренируюсь, которые мне нравятся. Однажды я бы мог рассмотреть возможность стать частью его команды", – сказал Джокович в эфире "Больше!".

Ранее Новак Джокович побывал на домашнем стадионе мадридского "Реала".