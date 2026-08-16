Рыбакина с победы начала свои выступления на "Мастерсе" в Цинциннати

Вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала на крупном турнире категории WTA-1000 на кортах американского Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

Несколько минут назад она в рамках матча второго круга одиночного разряда сумела переиграть хозяйку соревнований Тэйлор Таунсенд за 1 час и 18 минут в двух партиях – 6:3, 6:4.

Теперь Рыбакину в третьем круге турнира в Цинциннати ждет польская спортсменка Магдалена Френч (№41 WTA).

Елена только прилетела в США из Канады, где она принимала участие в другом "Мастерсе". В Торонто она добралась до финала, где уступила Иге Швёнтек.

Сегодня ночью на корты Цинциннати выйдет еще одна казахстанка – Анна Данилина, которая со своей постоянной напарницей Александрой Крунич (Сербия) попробует прервать серию неудачных игр на последних турнирах.

Между тем накануне алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал свою седьмую подряд победу на уровне КПЛ-2026.