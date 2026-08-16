#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
464.02
536.18
5.54
Спорт

Рыбакина с победы начала свои выступления на "Мастерсе" в Цинциннати

Теннис Победа Цинциннати, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 21:45 Фото: Instagram/LenaRybakina
Вторая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно стартовала на крупном турнире категории WTA-1000 на кортах американского Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

Несколько минут назад она в рамках матча второго круга одиночного разряда сумела переиграть хозяйку соревнований Тэйлор Таунсенд за 1 час и 18 минут в двух партиях – 6:3, 6:4.

Теперь Рыбакину в третьем круге турнира в Цинциннати ждет польская спортсменка Магдалена Френч (№41 WTA).

Елена только прилетела в США из Канады, где она принимала участие в другом "Мастерсе". В Торонто она добралась до финала, где уступила Иге Швёнтек.

Сегодня ночью на корты Цинциннати выйдет еще одна казахстанка – Анна Данилина, которая со своей постоянной напарницей Александрой Крунич (Сербия) попробует прервать серию неудачных игр на последних турнирах.

Между тем накануне алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал свою седьмую подряд победу на уровне КПЛ-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Теннис Сетка Цинцинатти
17:24, 06 августа 2025
Рыбакина узнала первых соперниц по женскому "Мастерсу" в Цинциннати
Теннис, спортсменка, ракетка
05:20, 26 апреля 2025
Рыбакина раскритиковала себя после триумфальной победы на "Мастерсе"
Елена Рыбакина из-за травмы снялась с матча и вылетела с "Мастерса" в Цинциннати
02:36, 18 августа 2023
Елена Рыбакина из-за травмы снялась с матча и вылетела с "Мастерса" в Цинциннати
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина успешно стартовала на &quot;тысячнике&quot; в Цинцинатти
21:25, Сегодня
Елена Рыбакина успешно стартовала на "тысячнике" в Цинцинатти
&quot;Астана&quot; упустила победу над &quot;Кызылжаром&quot; на последних минутах матча
20:56, Сегодня
"Астана" упустила победу над "Кызылжаром" на последних минутах матча
&quot;Каспий&quot; и &quot;Елимай&quot; устроили голевую перестрелку в матче КПЛ
20:13, Сегодня
"Каспий" и "Елимай" устроили голевую перестрелку в матче КПЛ
&quot;Тобыл&quot; в гостях обыграл &quot;Иртыш&quot; в матче КПЛ с двумя удалениями
19:54, Сегодня
"Тобыл" в гостях обыграл "Иртыш" в матче КПЛ с двумя удалениями
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: