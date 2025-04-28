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Все о теннисе

Первая ракетка мира Янник Синнер запустил фонд для поддержки детей в спорте

Янник Синнер запустил фонд для поддержки детей в спорте, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 14:57 Фото: АТР
Трехкратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер запустил свой фонд Jannik Sinner Foundation, нацеленный на помощь детям, занимающимся спортом, сообщает Zakon.kz.
"Наша миссия – поддерживать детское образование и облегчать доступ к спорту путем поддержки спортивных организаций, школьных проектов и общественных инициатив. При этом мы стремимся внести вклад в образование детей, их личностный рост и будущий успех. Потому что когда движение становится привычкой, процветание становится второй натурой", – говорится на сайте фонда.

Сейчас Янник Синнер отбывает трехмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернется в тур на грунтовом "Мастерсе" в Риме, который стартует 7 мая.

Ранее Янник Синнер вернулся на корт и провел официальную тренировку.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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