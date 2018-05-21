Тенге и рубль ослабели на дневных торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,05 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 329,05 тенге за доллар при объеме торгов 58,85 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 328,95 тенге за доллар (+0,64 тенге), суммарный объем торгов – 88,8 млн долларов (-73 050 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,2829 тенге за рубль при объеме торгов 33 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,2829 тенге за рубль (-0,0188 тенге), суммарный объем торгов – 33 000 тыс. рублей (-24 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 328,4-329,3 тенге, евро – 386,5-389 тенге, рос.рубля – 5,25-5,31 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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