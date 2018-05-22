Это Казахстан, детка! Телеведущий Джон Уоррен посетил Астану

Айтыс, понты и бешбармак.

В эфир телеканала НТВ вышла очередная передача Поедем, поедим! В этот раз она была посвящена Астане. Ведущий, англичанин из России Джон Уоррен поделился своими впечатлениями о столице Казахстана, сообщает zakon.kz.

Джон Уоррен начал с того, что отметил Астану, как город с очень необычной геометрией зданий, а об айтысах упомянул, как о прародителях современных рэп-батлов. И тут же в поучаствовал в одном из них.

Уоррен прокатился по Астане на велосипеде вместе с Александром Винокуровым, посетил "Хан Шатыр" и океанариум.

Принял участие в обряде тусау кесу и долго отбивался от желающих с ним сфотографироваться.

Выслушал объяснение, что такое казахские понты и направился обедать.

Ведущий передачи "Поедем, поедим" готовил бешбармак и пробовал оригинальные блюда, созданные на основе казахской кухни. Мозг теленка с черной икрой и улпершек с шоколадными чипсами.

- Это Казахстан, детка, - комментирует ведущий свои впечатления на фоне юрт.

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