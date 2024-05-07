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Самый молодой автогонщик Казахстана погиб в ДТП

Анатолий Кин, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 17:33 Фото: Instagram/sokol_international_circuit
6 мая в ДТП трагически погиб 16-летний автогонщик из Павлодара Анатолий Кин, сообщает Zakon.kz.

О трагедии в своем Instagram сообщили представители автодрома СТК Sokol.

"Сегодня не стало Толи Кина. Авария на трассе по дороге в Павлодар стала трагедией для нас всех, в ней погиб самый юный и, без сомнений, один из самых талантливых пилотов нашего чемпионата. Толя, ты шел к своей мечте и, обладая только огромным желанием и поддержкой близких и друзей, достиг огромных высот, став одним из лучших. Мы гордимся тобой и ты останешься для нас навсегда 16-летним Толей", – говорится в некрологе.

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