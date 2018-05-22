Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 327,20 (-1,75), USDKZT_TOM - спрос 326,95, RUBKZT_TOD = 5,3150, CNYKZT_TOD - 51,4150/51,4450

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 327,20 тенге за доллар (-1,75 тенге), объем торгов - 112 450 тыс. USD (+82 500 тыс. USD);

- по доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 326,95 тенге за доллар при отсутствии предложения;

- по евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3150 тенге за рубль, объеме торгов 3 500 тыс. рублей;

- по китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 51,4150 тенге за юань, предложение - 51,4450 тенге за юань.

На рынке операций валютного свопа:

- по CNYKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по CNYKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

Для указанных инструментов данная сессия является основной.