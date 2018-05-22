В международном аэропорту г.Алматы у гражданина Канады были выявлены незадекларированные валютные денежные средства

18.05.2018 года сотрудниками Департамента государственных доходов по г.Алматы в Международном аэропорту г.Алматы в ходе проведения таможенного контроля багажа и ручной клади авиапассажиров авиарейса сообщением «Дубай-Алматы» у гражданина Канады Т. были выявлены незадекларированные валютные денежные средства в размере 73 245 Евро и 1500 долларов США, что составило свыше 28 500 000 тенге.

Работа в даннном направлении Департаментом государственных доходов по г.Алматы проводится на постоянной основе. Так, с начала текущего года сотрудниками таможенного поста «Жетысу» и Службы экономических расследований ДГД по г.Алматы было выявлен 21 аналогичный факт незаконного перемещения валютных средств через таможенную границу ЕАЭС на сумму свыше 310 тысяч долларов США, 119 тысяч Евро, 34 тысяч китайских юаней и 276 тысяч тенге.

Вместе с тем, Департамент государственных доходов по г.Алматы напоминает, что граждане РК и зарубежных стран могут ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза (Республику Казахстан, Республику Беларусь, Российскую Федерацию, Кыргызскую Республику, Республику Армения) и вывозить за границу ЕвразЭС наличную иностранную, национальную валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в общей сумме, не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США, без предоставления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты.

В случае если общая сумма перевозимой валюты превышает десять тысяч долларов США, то необходимо обязательно письменно заявить о перемещаемой сумме, заполнив пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков. Обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые документарные ценные бумаги на предъявителя, векселя, чеки (кроме дорожных чеков).

Перемещение денежных средств и дорожных чеков внутри стран ЕвразЭС осуществляется без таможенного декларирования.

Вместе с тем, не забудьте уточнить сумму наличных денежных средств, не подлежащую декларированию при въезде в страну, куда вы направляетесь.

Порядок в воза и вывоза в Казахстан и из нашей республики валютных ценностей, национальной валюты, ценных бумаг и платежных документов, номинал и (или) стоимость которых выражены в национальной валюте, и не имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами, определен статьей 18 Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле».