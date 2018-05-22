Сагинтаев поручил обеспечить проведение ЕНТ на должном уровне

Акимам необходимо взять на персональный контроль вопросы организации выпускных экзаменов в школах и вопросы проведения ЕНТ.

На заседании Правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о новшествах при проведении Единого национального тестирования (ЕНТ) в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

«В случае отсутствия на ЕНТ по уважительным причинам предоставление выпускнику возможности сдачи ЕНТ в следующем потоке либо при проведении КТ. Предоставление индивидуального помощника и сурдопереводчика для детей с особыми потребностями», -сказал он.

Также будет осуществлен запуск единого Call-центра.

«С текущего года при присуждении образовательных грантов обладатели знака «Алтын белги» будут иметь преимущественное право только в случае равенства баллов.», - пояснил глава ведомства.

В то же время Е. Сагадиев добавил, что сегодня существует ряд вопросов, требующих решения.

«Первое по итогам мониторинга министерством неоднократно были направлены письма акимам областей о необходимости закупа и оснащении пунктов проведения ЕНТ техническими средствами, в том числе подавителями сигналов мобильной связи стандарта 4G, металлоискателями, камерами для онлайн трансляции. Как показывают результаты мониторинга, отдельные пункты ЕНТ в регионах до сих пор недоукомплектованы современными техническими средствами», - констатировал министр.

Еще один момент, по его словам, касается того, что за акиматами сохраняется обязанность по обеспечению выпускников подвозом, а также по созданию комфортных условий для выпускников и родителей - это обеспечение водой, кондиционерами, медико-психологической помощью, а также общей безопасностью.

«Просим акимов обратить особое внимание на организацию ЕНТ», - уточнил Е. Сагадиев.

Со своей стороны Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что «ЕНТ, как всегда, является социально чувствительным вопросом».

«Поэтому, Ерлан Кенжегалиевич (Сагадиев), совместно с акимами поручаю провести анализ с учетом всех возможных рисков, обеспечить проведение ЕНТ на должном уровне. МВД, здравоохранения, КНБ необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности участников ЕНТ. Акимам взять на персональный контроль вопросы организации выпускных экзаменов в школах и вопросы проведения ЕНТ», - заключил глава Кабмина.

Ксения Давыдова, Астана

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