Утверждены Особенности заполнения граф таможенных деклараций в ИС «АСТАНА-1»

Приказом и. о. Министра финансов РК от 28 апреля 2018 года № 496 утверждены Особенности заполнения граф декларации на товары при таможенном декларировании в электронной форме в ИС «АСТАНА-1». Приказ вводится в действие с 1 июня 2018 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, и действует по 31 декабря 2018 года на период проведения пилотного проекта по таможенному декларированию в электронной форме в ИС «АСТАНА-1» при помещении под таможенные процедуры, предусмотренные Кодексом РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

Напомним, что регистрация в качестве пользователей в ИС осуществляется в соответствии с Правилами регистрации в качестве пользователей информационной системы органов государственных доходов, утвержденными приказом Министра финансов РК от 28 февраля 2018 года № 321.

При таможенном декларировании в электронной форме в ИС графы декларации на товары заполняются в соответствии с Инструкцией, за исключением положений, предусмотренных утвержденными Особенностями, которые в свою очередь определяют порядок заполнения граф декларации на товары при таможенном декларировании в электронной форме, отличные от положений Инструкции по заполнению таможенных деклараций и форм таможенных деклараций.