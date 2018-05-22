ЕНТ можно пройти дома - Сагадиев

До сегодняшнего дня онлайн-тестирование пройдено 145 тысяч раз.

На заседании Правительства РК министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал о текущей подготовке к проведению Единого национального тестирования (ЕНТ) в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

«В текущем году ЕНТ будет проходить в 15-ый раз. За 15 лет в ЕНТ приняли участие свыше 1,5 млн выпускников школ. Это составляет 80% от общего количества выпускников. До 2017 года ЕНТ выполняло три функции - это выпускной экзамен, вступительный экзамен, и механизм присуждения государственных образовательных грантов», - сказал он.

Глава ведомства напомнил, что данный формат тестирования был изменен в прошлом году.

«Теперь итоговая аттестация или выпускной экзамен проводится в школах, а ЕНТ стало вступительным экзаменом в вузы и присуждение образовательных грантов. Выпускной экзамен в школах будет проводиться с 29 мая по 9 июня. Экзамены проходят по пяти предметам, включая четыре обязательных и один предмет по выбору профильный. Все экзамены разделены в виде устных и письменных экзаменов, тестирования. Все материалы к выпускным экзаменам подготовлены Национальным центром тестирования и будут доставлены спецсвязью во все областные управления образования к 25 мая», - проинформировал Е. Сагадиев.

Касательно ЕНТ министр уточнил, что в 2018 году формат ЕНТ не меняется (то есть будет проходить по прошлогоднему стандарту).

«То есть ЕНТ будет проходить в действующем формате, как в прошлом году. Сроки проведения ЕНТ, количество тестовых заданий не меняются. ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах проведения ЕНТ. Всего 120 тестовых заданий. Максимальный балл 140, проходной балл 50. Для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов. На сегодня сформирована база тестовых заданий по всем предметам ЕНТ», - сказал он.

По его данным, в текущем году база тестовых заданий обновлена на 50%.

«Тестовые задания ориентированы на функциональную грамотность, то есть на определение способности к дальнейшему обучению, уровня логического мышления, базовых компетенций и понимания. Количество выпускников, изъявивших желание сдавать ЕНТ, составляет 102 442, или 70% от общего количества выпускников, в том числе 75% на казахском языке и 25% на русском языках. По сравнению с прошлым годом количество выпускников, подавших заявление на участие в ЕНТ, увеличилось на 10 тысяч

В текущем году выпускникам впервые предоставляется возможность сдачи ЕНТ на английском языке. Министерством не будет проводиться рейтинг школ по итогам ЕНТ.

Кроме того, обращаем внимание акимов, чтобы на местах не принимали меры наказания по результатам ЕНТ», - подчеркнул глава МОН РК.

Как он добавил, для подготовки выпускников к ЕНТ усовершенствован функционал пробного тестирования.

«Теперь можно проходить его дома. До сегодняшнего дня онлайн-тестирование пройдено 145 тысяч раз. Кроме того с начала года по заявкам школ пробное тестирование на бумажном носителе было проведено 390 тысяч раз. Также школами дополнительно запрашиваются еще 185 тысяч книжек пробного тестирования. Таким образом, каждый выпускник в среднем около 7 раз пройдет пробное тестирование», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана.