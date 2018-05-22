Президент провел встречу с Атамкуловым

Глава государства дал ряд конкретных поручений.

Состоялась встреча президента с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи главе государства было доложено о результатах проведения комплекса организационных мероприятий министерства и подготовки к V международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018».

По информации Б.Атамкулова, международную выставку «KADEX-2018» посетят официальные делегации из 48 стран. Свои экспозиции на выставке представят 318 компаний из 28 стран мира.

Кроме того, Министр оборонной и аэрокосмической промышленности проинформировал Президента Казахстана о ходе разработки стратегических и нормативных правовых документов в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

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