«Банк Хоум Кредит» внедрил «зеленое обслуживание» в своих отделениях

«Зеленые» терминалы банка уже работают в 18 отделениях в крупных городах Казахстана, а в июне месяце данная услуга будет еще и доступна через планшеты Банка в 43 точках обслуживания.

Один из лидеров рынка потребительского кредитования Казахстана «Банк Хоум Кредит» сообщил, что переходит на SMS - оповещение своих клиентов при получении талона на обслуживание.

Данное решение позволяет клиентам занять место в очереди не привычным путем получения бумажного талона, а более удобным – с помощью SMS-оповещения. При этом у клиентов появляется возможность заняться другими делами, вместо ожидания в точке обслуживания.

На основе введенных клиентом данных с номером своего мобильного телефона при выборе услуги, система электронной очереди генерирует SMS-уведомления, с помощью которых клиент не только узнает свой номер в очереди, но и получит уведомление о ее приближении.

И это не единственное преимущество данной услуги. Менеджер отдела по работе со стандартами и процессами Дмитрий Зуйкин рассказал, что помимо улучшения качества клиентского сервиса, данное нововведение также предназначено для привлечения внимания общественности к защите окружающей среды.

«Задумайтесь, каждый бумажный талон, выданный электронной очередью, произведен из дерева» - говорит Дмитрий, – «Мы подсчитали, что благодаря переходу на SMS-оповещение всего за год мы сможем сохранить столько деревьев, сколько хватило бы на посадку небольшого парка. Помимо экологичности данного внедрения, электронная очередь, в связи с динамичным ростом количества клиентов в «Банке Хоум Кредит» призвана заметно улучшить обслуживание в точках продаж Банка.

«Зеленые» терминалы банка уже работают в 18 отделениях в крупных городах Казахстана, а в июне месяце данная услуга будет еще и доступна через планшеты нашего Банка в 43 точках обслуживания, что является ощутимым вкладом в «озеленение» банковского обслуживания в Казахстане».

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