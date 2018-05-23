Назарбаева: Технологические прорывы соседствуют с варварством

Изменилась риторика первых лиц государств - Д. Назарабаева.

На открытии юбилейного Евразийского медиа форума председатель оргкомитета Дарига Назарбаева затронула тему холодной войны и вероятности начала новых боевых действий в мире, сообщает Zakon.kz

«Технологические прорывы продолжают соседствовать с варварством в мировой политике. Войны не прекращаются. По самым осторожным подсчетам, за период с 1989 по 2014 годы, в результате военных действий число только боевых потерь превысило 1 млн человек. Подсчитать же количество жертв мирных граждан стран, вовлечённых в военные конфликты, трудно, поскольку там просто невозможно организовать перепись населения», - сказала она.

Назарбаева привела статистику ООН, согласно которой количество иммигрантов и беженцев составляет сегодня 25 млн 800 тыс. человек, то есть на 50% больше, чем в начале ХХI века.

«Перед волнами беженцев, устремившихся в страны Западной и Восточной Европы, меркнут картины Великого переселения народов, - продолжила она.- Мир захлестнула черная волна терроризма, унёсшая жизни тысячи людей в разных уголках планеты. Нельзя не сказать и о том, что за последние 15 лет международная обстановка значительно осложнилась приметами так называемой холодной войны, которая иногда грозит обернуться войной настоящей. Изменилась риторика первых лиц государств, в ней все чаще появляются нотки нетерпимости и угрозы, подкрепляемые демонстрациями новых сверхмощных видов вооружений. Не может не беспокоить невиданно низкий уровень понимания между США, Россией и Европейским союзом».

Назарбаева отметила, что европейские страны испытывают кризис евроскептицизма, усиленный брекситом Великобритании и попыткой сепаратизма Каталонии.