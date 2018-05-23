Биртанов принял участие в техническом брифинге в Женеве

Участники брифинга отметили важность участия населения в программах поддержания здоровья.

В рамках 71-ой Всемирной Ассамблеи здравоохранения в Женеве прошёл технический брифинг об оказании первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

На брифинге участвовали: Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус, Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, помощник Гендира ВОЗа, д-р Наоко Ямамото, главная медицинская сестра из Кении и медицинские эксперты из других стран. Спикеры в ходе техбрифинга ознакомили участников с опытом организации и результатах развития ПМСП за последние четыре десятилетия.

«Основные ценности и принципы Алма-Атинской декларации 1978 года сохраняют свою актуальность и на Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи: на пути к здоровью для всех, которая пройдет в этом году в Астане, Республика Казахстан, мировое сообщество вновь подчеркнет роль первичной медико-санитарной помощи как главного компонента современной системы здравоохранения, ориентированных на потребности людей, которые, в свою очередь, позволят достичь всеобщего охвата услугами здравоохранения» - сказал в своём выступлении Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус.

В свою очередь, министр здравоохранения Елжан Биртанов пригласил всех участников на Глобальную конференцию и отметил, что Юбилей данного события в области общественного здравоохранения предоставляет возможность подтвердить принципы, заложенные в Алма-Атинской декларации. Результаты Глобальной конференции будут полезными для дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи на пути к достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения на глобальном уровне.

Вместе с тем, участники брифинга отметили важность участия населения в программах поддержания здоровья. О необходимости переноса акцентов с лечения на профилактику и привлечения населения к участию в принятии решений по вопросам укрепления здоровья.

На данном техническом брифинге в ходе выступления Министра Елжана Биртанова был продемонстрирован видеоролик, подготовленный Минздравом, посвящённый планируемой конференции по ПМСП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!