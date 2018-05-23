Автовладельцы РК при замене водительского удостоверения смогут сэкономить

В случае обращения в госорганы до истечения срока действия водительского удостоверения, им не нужно будет проходить медосмотр, который является платной процедурой.

С 26 мая 2018 года при замене водительского удостоверения автолюбителям не надо будет проходить медицинскую комиссию. Об этом сообщает КАП МВД РК на своей странице в Facebook, передает zakon.kz.

С 26 мая 2018 года вступают в силу изменения и дополнения в приказ МВД от 2 декабря 2014 года №862 "Об утверждении Правил государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, подготовки водителей механических транспортных средств, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений", а также в приказ МВД от 14 апреля 2015 года № 341 "Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".

Автовладельцы при замене водительского удостоверения смогут сэкономить. В случае обращения в госорганы до истечения срока действия водительского удостоверения, им не нужно будет проходить медосмотр, который является платной процедурой.

"Отменяется требование прохождения медкомиссии при обмене водительского удостоверения до окончания его срока действия. Вместе с тем, представление медицинской справки обязательно, если водительское удостоверение выдается впервые и открытии дополнительных категорий, а также при обмене ВУ по окончании его срока действия", - говорится в сообщении.

Также изменения направлены на создание благоприятных условий для граждан при регистрации транспорта и получении водительского удостоверения.

"Отменяется прохождение осмотра ранее зарегистрированных транспортных средств при перерегистрации: при постановке на учет, внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортных средств и других регистрационных действиях", - отмечается в сообщении.

Таким образом, только ввозимые из-за рубежа в Казахстан транспортные средства, в том числе из стран ЕАЭС, при постановке на учет должны проходить процедуру осмотра с целью сверки соответствия номерных агрегатов учетным данным.

Казахстанцам также предоставят права выбора госномерного знака из имеющихся в наличии. Ранее такая возможность была только у желающих приобрести "красивые" номера.

Ожидается, что информация об имеющихся в наличии номерах будет размещаться на информационных стендах. Также в СпецЦОНах планируется установить специальные терминалы с перечнем "свободных" госномеров.

С 26 мая сокращается срок изготовления дубликатов госномерного знака, если госномер был утерян, украден или пришел в негодность. Теперь этот срок составляет для жителей Астаны и Алматы – 5 дней, а для остальных регионов – 15 дней (ранее было – 30 дней).

Кроме того, теперь все регистрационно-экзаменационные подразделения административной полиции (РЭП) будут принимать граждан и по понедельникам (ранее понедельник был техническим днем).

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