Что изменилось в регулировании предпринимательской деятельности?

24 мая 2018 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал поправки по совершенствованию регулирования казахстанского предпринимательства «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности», подчеркнув особую значимость подписываемого закона, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Стоит отметить, что НПП РК «Атамекен» принял в разработке непосредственное участие. Рассмотрим, какие предложения НПП учтены.

Дерегулирование бизнеса

Одним из основных новшеств закона является внедрение профилактического контроля. По его итогам бизнесмену будет выдаваться предписание об устранении нарушений без наложения административного взыскания. Также предусмотрено сокращение контрольных и надзорных функций госорганов. Исключается 20 сфер контроля из 114 в связи с дублированием и отсутствием эффективности, сокращается 17 654 требований по проверке субъектов предпринимательства из 30 497. Устранены дублирующиеся и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 108 из 544 контрольных и надзорных функций госорганов.

Сокращены сроки проведения проверок по особому порядку и профконтролю с посещением субъекта предпринимателя - с 30 до 15 рабочих дней, а по внеплановым проверкам - с 30 до 10 рабочих дней.

В целом, принимаемые меры по реформированию государственного контроля и надзора позволят сократить количество проверок к 2018 году на 30 %, а к 2020 году - еще на 10 %.

Фронтальное снижение всех видов издержек для бизнеса

«Атамекеном» подготовлено 71 рекомендация по снижению издержек для бизнеса. Кроме того, с учетом предложений бизнеса и госорганов, определен предварительный перечень мер, реализация которых обеспечит снижение издержек для бизнеса, а именно:

1) сокращение либо снижение стоимости ряда платных услуг, оказываемых предприятиями квазигосударственного сектора;

2) снижение ставок отдельных налогов и обязательных платежей в бюджет (сборов);

3) сокращение разрыва между тарифами (ценами) для юридических лиц и населения на регулируемые коммунальные услуги;

4) усовершенствование процедуры выдачи технических условий для подключения к регулируемым услугам субъектов естественных монополий;

5) решаются проблемы в сфере земельных отношений. Будет обеспечена прозрачность процесса предоставления земельных участков, законодательно закрепляется обязанность акиматов по проведению аукционов и сроки проведения, что минимизирует коррупционные риски в данной сфере.

Реформирование информационных инструментов

Одним из значимых адмбарьеров развития предпринимательства является большое количество информационных инструментов, то есть закрепленная законодательством обязанность бизнеса по предоставлению различного рода отчетностей, справок и других сведений государственным органам и их подведомственным организациям. Проведен детальный анализ законодательства, в ходе которого выявлено большое количество дублирующихся информационных инструментов, не используемых или используемых не для целей госрегулирования.

Сформирован первичный перечень информационных инструментов, состоящий из более 1600, по которым в настоящее время ведется детальный анализ каждого из них на предмет целесообразности.

В результате с применением инструмента «гильотины» уже в 2018 году планируется снизить количество информационных инструментов на 30 % и закрепить законодательно их исчерпывающий перечень.

Улучшение позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business»

Новым пакетом предусматриваются поправки по 9 индикаторам рейтинга «Doing Business» («Открытие предприятий», «Обеспечение исполнения контрактов», «Получение разрешения на строительство», «Международная торговля», «Подключение к системе электроснабжения» «Защита миноритарных инвесторов», «Разрешение неплатежеспособности», «Регистрация собственности», «Получение кредитов») предлагаются 148 поправок в 7 кодексов и 20 Законов. В целом в 6 пакете поправок предлагается реализация 12 рекомендации международных экспертов.

Ревизия на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции

Целью ревизии является улучшение бизнес-климата в стране посредством создания благоприятных условий для развития здоровой конкуренции без рисков нанесения ущерба интересам общества и обеспечению национальной безопасности.

Проанализировано 8 кодексов, по которым выработано 36 поправок, по итогам анализа 10 законов предусмотрено 95 поправок.

Поправки направлены на:

1) исключение и (или) изменение норм законов и подзаконных актов, которые препятствуют появлению или развитию конкуренции;

2) исключение и (или) изменение норм законов, а также приводят к ущемлению прав неограниченного круга лиц (либо дополнению норм законодательства).

В настоящее время ревизия законодательства на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции, продолжается, планируется проанализировать еще 70 законов и 1000 подзаконных актов, по итогам которой будут выработаны дополнительные поправки в законодательство.

Усиление ответственности бизнеса

«Атамекеном» совместно с МНЭ РК и другими госорганами проведена большая работа по дерегулированию бизнеса и снижению издержек, результаты которой вошли в этот законопроект. Данные меры предусмотрены с учетом рисков возможного увеличения количества нарушений со стороны предпринимателей, в том числе умышленных нарушений законодательства, снижения качества продукции.

Для исключения этих моментов проработаны предложения, предусматривающие усиление ответственности бизнеса. В чем это выразилось?

Для начала - обеспечение ответственности бизнеса через саморегулирование. Внедрение предполагает установление повышенных требований к стандартам и правилам бизнес-сообщества, введение солидарной имущественной ответственности всех членов саморегулируемой организации за недостатки одного.

Далее, развитие системы защиты прав потребителей. Для устойчивого развития страны необходимо создание системы, равно обеспечивающей интересы как государства и бизнеса, так и общества в целом.

Это также можно отразить через принцип «здоровой конкуренции и состязательности». Общеизвестно, что улучшить качество предоставляемых товаров, работ и услуг возможно через конкуренцию. В связи чем «Атамекен» предлагает создать Национальную систему рейтингов. Инструментом внедрения должна выступать система рейтингов - независимая оценка и ранжирование субъектов предпринимательской деятельности согласно мнению потребителей, официальной финансовой отчетности и налаживания принципа справедливых социально-экономических взаимоотношений.

Также, для повышения ответственности бизнеса, обеспечения принципа добросовестности НПП планирует разработать и принять Кодекс этики и делового поведения предпринимателя. В Кодексе будут закреплены нормы и обязательства предпринимателей при взаимодействии с другими субъектами предпринимательства, а также механизмы по соблюдению этих обязательств.

К примеру, при НПП будет создан Совет по этике, который будет рассматривать обращения предпринимателей на нарушения норм кодекса этики другими бизнесменами, итоги рассмотрения будут размещаться на сайте «Атамекена» и СМИ.

Следующее, это развитие альтернативных форм контроля, к примеру страхование, или аудит, а также усиление разъяснительной работы и развитие потребительского образования, как предпринимателей, так и населения.

«Главная цель вносимых изменений - это либерализация законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций почти на 30 процентов. Важная роль отводится институту профилактического контроля, который будет предупреждать правонарушения. Упорядочиваются услуги естественных монополий и квазигосударственного сектора», - прокомментировал изменения Глава государства, выразив уверенность в том, что принятие данного Закона станет новым серьезным стимулом для усиления предпринимательской деятельности в стране на благо процветания всего народа.

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