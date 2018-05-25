Как импортёры поставляют некачественный продукт, пояснили в Минздраве

Многие птицеводческие импортёры не заинтересованы поставлять качественную продукцию в нашу страну. Об этом заявил председатель Комитета по охране общественного контроля Министерства здравоохранения здоровья РК Жандарбек Бекшин, передаёт корреспондент Bnews.kz.

Жандарбек Бекшин сообщил, что только по итогам четырёх месяцев текущего года 8,5% отобранных проб мяса птицы не соответствовали по показателям безопасности, по микробиологическим показателям, а 67% проб не соответствовали по показателям отсутствия маркировки на государственном языке знака ЕАЭС.

«За 4 месяца текущего года нами устанавливалась продукция, которая не соответствовала нашим нормативным требованиям по безопасности: «Инжавинская птицефабрика» (Россия), там обнаружена сальмонелла и другая патогенная флора. Несоответствие этой продукции выявлено в трёх областях - Акмолинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской; также в продукции ЗАО «Приосколье» тоже была обнаружена сальмонелла в городе Алматы и ВКО. Продукция «Мясо-Объединение ФинИнвест» не соответствовала по микробиологическим показателям, что выявлено в Акмолинской и Костанайской областях. Некачественные продукты «Чубаркульской птицы» - выявлены в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях», - сказал глава Комитета по охране общественного контроля Министерства здравоохранения здоровья в ходе круглого стола в Национальной палате «Атамекен».

«Мы заметили, что многие импортёры не заинтересованы поставлять качественную продукцию. Это относится белорусской продукции мяса птицы. Такие предприятия этой страны, как «Витебская бройлерная птицефабрика», «Птицефабрика Дружба», «Серволюкс Агро», «Смолевич Бройлер» поставляли продукцию, которая не соответствовала техническим регламентом по маркировке», - продолжил Бекшин.

Больше всего Минздрав опасается продукции, которая подвергается инжектированию.

«При размораживании, вы знаете, интенсивность размножения микроорганизмов практически в 2-3 раза выше, чем в обычной продукции. Так продукция «Нагайбакского комплекса» была обсеменена патогенной микрофлорой, да к тому же была заморожена. Такая продукция несёт двойную опасность. Также мы бы хотели остановиться на примерах реализации в торговой сети импортного инжектированного мяса птицы рассолом, который содержит фосфаты. Если инжектировать обычной водой, то происходит образование льда, разрыв мышечной ткани и вытекание. Когда инжектирует рассол с фосфатом, то этот раствор плавно идет на мышечные ткани и придаёт дополнительный вес. Такие хитрости, которые допускаются, это, конечно же, нарушение требований технического регламента. В конечном итоге, это обман потребителя. То есть потребитель покупает не мясо, а просто воду», - заявил Жандарбек Бекшин.

В свою очередь, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Арман Утегулов отметил, что в 2017 году было экспортировано 5 807 тонн мяса птицы и более 328 млн штук яиц.

«Имея положительную динамику развития птицеводческой отрасли, предприятия применяют систему производственного контроля, которая позволяет выпускать продукцию соответствующей ветеринарно-санитарной нормы, так и требованиям третьих стран. Каждая партия птицеводческой продукции отечественного производителя подвергается лабораторным исследованиям. За последние три года при отправке партии товаров на экспорт случаев несоответствия товаров не зарегистрированы», - подчеркнул Арман Утегулов.

В Республике Казахстан насчитывается 61 птицеводческое хозяйство, занимающее выращиванием птицы, производством мяса птицы и яичных продуктов. Данные предприятия подлежат государственно-ветеринарному надзору.

«Птицеводческие хозяйства, как подконтрольные объекты регулярно проходят контроль в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и нормам РК и ЕАЭС. Кроме того, птицеводческие предприятия в соответствии с законодательством РК в области ветеринарии имеют в своём штате аттестованного ветеринарного врача производственного контроля», - заключил председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора.

Акбота Кузекбай