Три элемента в системе - эксперт о производительности труда в Казахстане

Генеральный директор ООО «Национальный центр производительности» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) Сергей Смирнов в ходе VII международной научно-практической конференции «Промышленная политика Казахстана: повышение конкурентоспособности предприятий путем увеличения производительности труда» предложил открыть в Казахстане школу производительности труда, передает корреспондент BNews.kz.

«Роль производительности труда в работе предприятия очень велика. Любое рабочее место, любое предприятие - это всего лишь на всего три элемента в системе. Это человек, средство труда, оборудование. Предмет труда — наша продукция. Взаимодействие этих предметов во времени организуют производственный процесс, либо процесс создания ценностей, то, за что нам клиент платит деньги. И научившись определять эффективность этих трех элементов во времени, мы получаем с вами инструмент анализа любых предприятий, любых производственных систем», - заявил он.

Иностранный гость подчеркнул, что в этой системе именно человек - единственный активный элемент.

«Человек разрабатывает конструкции, технологии, настраивает оборудование, обрабатывает детали, обслуживает клиентов. Что происходит на наших предприятиях, если процессу обучения уделять недостаточно внимания. Все, что мы имеем на наших предприятиях, я считаю, это следствие недостаточных инвестиций в обучение сотрудников. Конкурентоспособность предприятия — это совокупность навыков на различных уровнях управления. Очень важный момент- формировать необходимые навыки, которые позволяют предприятию и стране идти в ногу с темпами развития», - продолжил он.

По словам Смирнова, выпускники наших вузов сегодня руководят предприятиями, хотя практически не готовы к этому. Эксперт задается вопросом: «Что система образования делает не так, каких знаний не додаёт нашим выпускникам, которые приходят очень сырыми на предприятия?». Повышение производительности труда и улучшение на предприятиях, как утверждает спикер, можно тремя основными путями.

«Мы сегодня на предприятиях инвестируем большие деньги в привлечении консультантов, какого уровня специалисты подпитывают наши предприятия на сегодня? То есть это задел на будущее. Нам необходима модернизация, новые технологии, новое оборудование, а также навыки и знания конкретных сотрудников. Мы купили новое оборудование, но элементарно не научили сотрудника работать на нем и в результате заводы не могут выйти на плановое производительность по 3-4 года, оборудование новое ломается и т. д», - заявил он.

Эксперт предложил, учитывая международный опыт, о разработке собственного метода массовых программ обучения.

«Наша задача- взять лучшее с мирового опыта из нашей практики и реализовать у нас. Можно подумать над популяризацией методов, может быть открытие школы производительности труда, региональных центров, школы наставников, массовое обучение сотрудников предприятия, включение программ научных организаций труда в программы учебных заведений на всех уровнях», - резюмировал эксперт.

Индира Кауметова